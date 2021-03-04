Шмыгаль оценил работу Степанова, отставкой которому грозили в "Слуге народа"

Глава Минздрава, по его словам, пришел на пост как "кризисный менеджер" в период первой волны коронавируса, и с этой ролью справляется.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль положительно высказался о работе министра здравоохранения Максима Степанова. Своей оценкой он поделился в интервью Фокусу.

"Министр Степанов пришел на свою должность как кризисный менеджер, который должен был быстро принимать антикризисные решения, когда мы столкнулись с первой волной пандемии. С ролью кризисного менеджера он справляется", – отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, оценка работы любого министра – это прерогатива Верховной Рады.

"Поэтому давайте оставим вопрос парламентариям", – сказал он.

Следует напомнить, что до этого отставкой Степанову призгрозил, в частности, депутат ВР от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Заявления прозвучали после того, как запланированная на 15 февраля вакцинация от коронавируса так и не началась. По словам Шмыгаля, в договоре между Украиной и AstraZeneca поставка действительно должна была состояться 15 февраля.

"Чиновники, рассчитывая на оптимистический сценарий, объявляют, что вакцина в стране появится 15 февраля, но он не подтвердился. Тогда министр летит к производителю, чтобы лично проконтролировать поставку, хотя, согласно договору, дедлайн ещё не наступил", – отметил Шмыгаль.

Напомним, причиной срыва начала вакцинации 15 февраля Степанов назвал "технические" и "бюрократические" трудности.

После этого Степанов летал в Индию, чтобы проконтролировать отправку вакцины в Украину.