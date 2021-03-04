Шмигаль оцінив роботу Степанова, якому погрожували відставкою в "Слузі народу"

Голова МОЗ, за його словами, прийшов на пост як "кризовий менеджер" у період першої хвилі коронавірус і з цією роллю справляється.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль позитивно висловився про роботу міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Своєю оцінкою він поділився в інтерв'ю Фокусу.

"Міністр Степанов прийшов на свою посаду як кризовий менеджер, який повинен був швидко приймати антикризові рішення, коли ми зіткнулися з першою хвилею пандемії. З роллю кризового менеджера він справляється", — зазначив голова уряду.

За словами Шмигаля, оцінка роботи будь-якого міністра — це прерогатива Верховної Ради.

"Тому залишімо питання парламентаріям", — сказав він.

Варто нагадати, що до цього відставкою Степанову погрожував, зокрема, депутат ВР від "Слуги народу" Данило Гетманцев. Заяви пролунали після того, як запланована на 15 лютого вакцинація від коронавірусу так і не почалася. За словами Шмигаля, у договорі між Україною та AstraZeneca постачання дійсно мало відбутися 15 лютого.

"Чиновники, розраховуючи на оптимістичний сценарій, оголошують, що вакцина в країні з'явиться 15 лютого, але він не підтвердився. Тоді міністр летить до виробника, щоб особисто проконтролювати постачання, хоча, згідно з договором, дедлайн ще не настав", — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що причиною зриву початку вакцинації 15 лютого Степанов назвав "технічні" і "бюрократичні" труднощі.

Після цього Степанов літав до Індії, щоб проконтролювати відправлення вакцини в Україну.