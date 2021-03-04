"Россия нас не пугает": в ЕС обсудят новые санкции против Кремля

Дискуссия об антироссийских санкциях состоится на уровне всех членов Европейского Совета до конца марта.

До конца марта в Европейском союзе планируют обсудить вероятное введение очередных санкций в отношении России.

Об этом сказал президент Европейского Совета Шарль Мишель в интервью "Общественному".

Он напомнил, что на прошлой неделе в ЕС на уровне министров приняли решение о новых антироссийских санкциях. В этот раз дискуссия состоится на уровне Европейского Совета, участие примут все 27 его членов.

"Мы знаем, что ситуация серьезная… в конце марта у нас снова будет дискуссия относительно санкций против России. Мое впечатление, что все понимают, в насколько трудном положении Украина", – отметил он.

Мишель отметил, что в ЕС понимают – Россия не посредник в конфликте, а одна из его сторон.

"Россия нас не пугает. Мы будем поддерживать все политические и дипломатические попытки в обеспечении прогресса и безопасности", – пообещал глава Евросовета.

Мишель добавил, что во время визита в Украину посетил Донбасс. По его словам, "это ужасно, что в 2021 году идет война на Европейском континенте".

Отметим, 2 марта, Евросоюз ввел санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации из-за лишения свободы оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, 3 марта послы Европейского союза согласовали продление персональных санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также людей из его окружения.

А президент Украины во время пресс-конференции с Шарлем Мишелем в Киеве заявил о необходимости усилить международные усилия для деоккупации Крыма.