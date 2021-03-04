"Росія нас не лякає": в ЄС обговорять нові санкції проти Кремля

Дискусія про антиросійські санкції відбудеться на рівні всіх членів Європейської Ради до кінця березня.

До кінця березня в Європейському союзі планують обговорити ймовірне введення чергових санкцій стосовно Росії.

Про це сказав президент Європейської Ради Шарль Мішель в інтерв'ю "Громадському".

Він нагадав, що минулого тижня в ЄС на рівні міністрів прийняли рішення про нові антиросійських санкції. Цього разу дискусія відбудеться на рівні Європейської Ради, участь візьмуть всі 27 її членів.

"Ми знаємо, що ситуація серйозна ... в кінці березня у нас знову буде дискусія щодо санкцій проти Росії. Моє враження, що всі розуміють, в наскільки скрутному становищі України", — зазначив він.

Мішель зазначив, що в ЄС розуміють — Росія не посередник у конфлікті, а одна з його сторін.

"Росія нас не лякає. Ми підтримуватимемо всі політичні та дипломатичні спроби у забезпеченні прогресу і безпеки", — пообіцяв голова Євроради.

Мішель додав, що під час візиту в Україну відвідав Донбас. За його словами, "це жахливо, що у 2021 році йде війна на Європейському континенті".

Зазначимо, 2 березня, Євросоюз ввів санкції стосовно високопоставлених посадових осіб Російської Федерації через позбавлення волі опозиціонера Олексія Навального. Крім того, 3 березня посли Європейського союзу погодили продовження персональних санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича, а також людей з його оточення.

А президент України під час прес-конференції з Шарлем Мішелем у Києві заявив про необхідність посилити міжнародні зусилля для деокупації Криму.