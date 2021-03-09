В Киеве под судом произошли стычки между полицей и сторонниками Антоненко (фото, видео)

Около 50 Нацгвардейцев не дали протестующим заблокировать выезд микроавтобусу, в котором мог находится Антоненко.

Во вторник, 9 марта, возле здания Шевченковского районного суда города Киева планировалось очередное заседание в деле убийства Павла Шеремета. Суд должен был рассмотреть изменение меры пресечения одному из подозреваемых в убийстве — Андрею Антоненко. Об этом сообщается на странице "Free Riff" в Фейсбуке.

По итогу, заседание было отменено судьей Оксаной Голубь из-за болезни одного из присяжных. Активисты начали собираться под здание суда еще до его начала, поэтому после объявления об отмене заседания, сторонники Антоненко попытались заблокировать выезд из суда.

Напротив центрального входа в суд участники акции растянули два банера между деревьями. На одном из них цитата Тараса Шевченко "Кайдани порвіте".

Около 50 Нацгвардейцев, несмотря на попытки протестующих, разблокировали выезд для микроавтобуса, в котором мог находится Андрей Антоненко. Активисты зажгли фаеры, а также выкрикивали оскорбления в адрес Арсена Авакова.

Фото: PavlovskyNEWS

Следующее заседание состоится 15 марта.

Напомним, 19 января суд оставил Андрея Антоненко под стражей. Вчера (8 марта) возле резиденции Зеленского произошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб в результате подрыва автомобиля в июле 2016 года.

В убийстве журналиста обвиняют Андрея Антоненко, которого содержат под стражей с 14 декабря 2019 года, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, а также добровольцы Владислав и Инна Грищенко. Андрея Антоненко обвиняют в организации преступной группы, которая совершила убийство Шеремета.