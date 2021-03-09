У Києві під судом сталися зіткнення між поліцією і прихильниками Антоненка (фото, відео)

Близько 50 нацгвардійців не дозволили протестувальникам заблокувати виїзд мікроавтобуса, у якому міг перебувати Антоненко.

У вівторок, 9 березня, біля будівлі Шевченківського районного суду міста Києва планувалося чергове засідання у справі вбивства Павла Шеремета. Суд повинен був розглянути зміну запобіжного заходу одному з підозрюваних у вбивстві — Андрію Антоненку. Про це повідомляється на сторінці "Free Riff" у Фейсбуці.

За підсумком засідання було скасоване суддею Оксаною Голуб через хворобу одного з присяжних. Активісти почали збиратися під будівлею суду ще до його початку, тому після оголошення про скасування засідання прихильники Антоненка спробували заблокувати виїзд із суду.

Навпроти центрального входу до суду учасники акції розтягнули два банери між деревами. На одному з них цитата Тараса Шевченка "Кайдани порвіте".

Близько 50 нацгвардійців, незважаючи на спроби протестувальників, розблокували виїзд для мікроавтобуса, у якому міг перебувати Андрій Антоненко. Активісти запалили фаєри, а також вигукували образи на адресу Арсена Авакова.

Фото: PavlovskyNEWS

Наступне засідання відбудеться 15 березня.

Нагадаємо, що 19 січня суд залишив Андрія Антоненка під вартою. Учора (8 березня) біля резиденції Зеленського сталася акція на підтримку Стерненка та Антоненка.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, який загинув у результаті підриву автомобіля в липні 2016 року.

У вбивстві журналіста звинувачують Андрія Антоненка, якого утримують під вартою з 14 грудня 2019 року, Юлію Кузьменко, Яну Дугаров, а також добровольців Владислава та Інну Грищенко. Андрія Антоненка звинувачують в організації злочинної групи, яка скоїла вбивство Шеремета.