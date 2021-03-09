Адвокат Порошенко назвал фейком вызов экс-президента на допрос в СБУ по делу Медведчука

Силовики уверяют, что Медведчука и Порошенко вызывали на допрос в одинаковый способ.

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань опроверг информацию о его вызове на допрос в СБУ по "пленкам "Суркова-Медведчука". Об этом Головань написал в Facebook.

Адвокат Порошенко говорит, что неявка Порошенко на допрос — фейк, чтобы "отвлечь от коррупции в Офисе президента".

"Вброс информационного фейка о якобы вызове Петра Порошенко на допрос в СБУ является попыткой власти отвлечь внимание украинцев от широкомасштабной коррупции в Офисе президента и эскалации на фронте", — пишет Головань.

Адвокат потребовал от СБУ опровергнуть информацию о вызове Порошенко.

В свою очередь, Служба безопасности в комментарии "Украинской правде" сообщила, что Порошенко, как и Виктора Медведчука, который прибыл на допрос, вызвали в одинаковый способ — отправили повестку в аппарат Верховной Рады.

Напомним, информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщило, что Служба безопасности Украины в рамках расследования дела о "госизмене" якобы допросила народного депутата фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука. Позже ведомство подтвердило факт допроса, добавив, что на допрос был приглашен и Порошенко, но он не явился. Силовики сообщили, что допрос Медведчука касался фактов, фигурирующих в "пленках Медведчука-Суркова".

Отметим, недавно СМИ была обнародована запись якобы разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе. Глава СБУ Иван Баканов сообщал, что сотрудники ведомства намерены провести экспертизу аудиозаписи якобы разговора Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова.