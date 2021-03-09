Адвокат Порошенка назвав фейком виклик екс-президента на допит в СБУ у справі Медведчука

Силовики запевняють, що Медведчука і Порошенка викликали на допит в однаковий спосіб.

Адвокат екс-президента України Петра Порошенка Ігор Головань спростував інформацію про його виклик на допит в СБУ щодо "плівок" Суркова-Медведчука". Про це Головань написав у Facebook.

Адвокат Порошенка каже, що неявка Порошенка на допит — фейк, щоб "відвернути від корупції в Офісі президента".

"Вкидання інформаційного фейку про нібито виклик Петра Порошенка на допит в СБУ є спробою влади відвернути увагу українців від широкомасштабної корупції в Офісі президента і ескалації на фронті", — пише Головань.

Адвокат зажадав від СБУ спростувати інформацію про виклик Порошенка.

У свою чергу Служба безпеки в коментарі "Українській правді" повідомила, що Порошенка, як і Віктора Медведчука, який прибув на допит, викликали в однаковий спосіб — відправили повістку в апарат Верховної Ради.

Нагадаємо, що інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на своє джерело в правоохоронних органах повідомило, що Служба безпеки України в рамках розслідування справи про "державну зраду" нібито допитала народного депутата фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука. Пізніше відомство підтвердило факт допиту, додавши, що на допит був запрошений і Порошенко, але він не з'явився. Силовики повідомили, що допит Медведчука стосувався фактів, які фігурують у "плівках Медведчука-Суркова".

Зазначимо, що недавно ЗМІ був оприлюднений запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які у 2014 році обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі. Голова СБУ Іван Баканов повідомляв, що співробітники відомства мають намір провести експертизу аудіозапису нібито розмови Віктора Медведчука та екс-помічника президента РФ Владислава Суркова.