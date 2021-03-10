Первые 700 тысяч доз китайской вакцины Sinovac прибудут в Украину до конца марта, – Степанов

Первая партия вакцины должна была прибыть в Украину не позднее 7 марта, но поставщик не выполнил условия контракта, поэтому ему грозит штраф.

Антикоронавирусная вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Boitech Ltd будет доставлена в Украину до конца марта 2021 года.

Об этом РБК-Украина сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, во вторник, 9 марта, Министерство здравоохранения зарегистрировало эту антикоронавирусную вакцину для экстренного использования.

"Согласно информации от "Лекхима" (компании-посредника, – ред.), первые 700 тысяч доз ожидаются до конца марта. Но это предварительная информация", – сказал министр.

Отметим, Министерство здравоохранения зарегистрировало в Украине вакцину CoronaVac от китайского производителя Sinovac. Об этом заместитель министра Игорь Иващенко объявил во время брифинга 10 марта. По словам чиновника, Минздрав принял решение после проверки документов и изучения материалов, предоставленных компанией Sinovac, в частности клинических исследований по безопасности и эффективности вакцины.

Ранее сообщалось, что Украина получит по контракту с Sinovac Biotech пять миллионов доз вакцин CoronaVac, из них 1,9 миллионов доз по государственной закупке. Первую партию должна была доставить до 7 марта украинская фармацевтическая компания "Лекхим", которая стала партнером китайского производителя. Недавно ей пригрозили штрафами за несоблюдение сроков, прописанных в контракте. У компании могут забирать 0,1% от стоимости груза за каждый день просрочки.

Клинические испытания препарата CoronaVac уже провели в нескольких странах, они показали разную эффективность препарата. Появилась информация, что эффективность Coronavac в Индонезии составила 65,3%, а во время тестирования в Бразилии — всего 50,4%. Исследования в Турции показали эффективность вакцины в 91,5%, однако ее протестировали всего 3,4 тысячи человек. Для сравнения, прививка Moderna продемонстрировала 94% эффективности по итогам испытаний с более 30 тысячами участников.