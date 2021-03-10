Перші 700 тисяч доз китайської вакцини Sinovac прибудуть в Україну до кінця березня, — Степанов

Перша партія вакцини повинна була прибути в Україну не пізніше 7 березня, але постачальник не виконав умови контракту, тому йому загрожує штраф.

Антикоронавірусна вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Boitech Ltd буде доставлена в Україну до кінця березня 2021 року.

Про це РБК-Україна повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, у вівторок, 9 березня, Міністерство охорони здоров'я зареєструвало цю антикоронавірусну вакцину для екстреного використання.

"Згідно з інформацією від "Лекхім"(компанії-посередника, — ред.), перші 700 тисяч доз очікуються до кінця березня. Але це попередня інформація", — сказав міністр.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я зареєструвало в Україні вакцину CoronaVac від китайського виробника Sinovac. Про це заступник міністра Ігор Іващенко оголосив під час брифінгу 10 березня. За словами чиновника, МОЗ ухвалило рішення після перевірки документів і вивчення матеріалів, наданих компанією Sinovac, зокрема клінічних досліджень з безпеки та ефективності вакцини.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає за контрактом з Sinovac Biotech п'ять мільйонів доз вакцин CoronaVac, з них 1,9 мільйона доз за державною закупівлею. Першу партію повинна була доставити до 7 березня українська фармацевтична компанія "Лекхім", яка стала партнером китайського виробника. Нещодавно їй пригрозили штрафами за недотримання термінів, прописаних у контракті. У компанії можуть забирати 0,1% від вартості вантажу за кожен день прострочення.

Клінічні випробування препарату CoronaVac вже провели у кількох країнах, вони показали різну ефективність препарату. З'явилася інформація, що ефективність Coronavac в Індонезії склала 65,3%, а під час тестування в Бразилії — всього 50,4%. Дослідження в Туреччині показали ефективність вакцини 91,5%, проте її протестували всього 3,4 тисячі осіб. Для порівняння, щеплення Moderna продемонструвало 94% ефективності за підсумками випробувань з понад 30 тисячами учасників.