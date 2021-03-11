ОАСК открыл производство о запрете "Партии Шария"

Политическую силу Анатолия Шария в Украине могут закрыть по требованию Минюста.

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете «Партии Шария». Об этом сообщает официальный сайт судебной инстанции.

Иск с требованием запретить политическую деятельность "Партии Шария" подало Министерство юстиции Украины. ОАСК решил рассмотреть дело по правилам упрощенного искового производства. Стороны процесса вызвали на судебное заседание, которое назначено на 6 апреля 2021 года. Минюст также попросил СБУ предоставить заключения экспертов, которые были указаны в письме от 4 марта этого года.

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете «Партии Шария». Об этом сообщает официальный сайт судебной инстанции.

Минюст подал судебный иск с требованием остановить работу "Партии Шария", а ОАСК согласился рассмотреть дело по упрощенной процедуре. Стороны процесса вызвали на судебное заседание, которое решили провести 6 апреля. Минюст также попросил СБУ предоставить заключения экспертов, которые были указаны в письме от 4 марта этого года.

СБУ уже ведет расследование против "Партии Шария". Как написала пресс-служба, правоохранители обнаружили факты указания ложной информации при повторной регистрации.

Ранее СБУ объявила лидеру политсилы Анатолию Шарию о подозрении в государственной измене, а также в нарушении равноправия граждан. По версии следствия, блогер с 2012 года помогал России "в проведении пропагандистских кампаний" в СМИ и соцсетях. Анатолия Шария объявили в розыск после неявки на допрос. Адвокат Валентин Рыбин, который представляет интересы блогера, заявил, что тот не может приехать в Украину из-за угрозы безопасности. По словам юриста, Шария не смогут экстрадировать, ведь он получил статус беженца в Евросоюзе, а ему инкриминируют политические статьи.

Появилась информация о том, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Анатолия Шария и принудительно доставить на заседание по избранию меры пресечения. Сторона обвинения ходатайствует об аресте.

В Офисе президента Фокусу сообщили, что Украина потребует Испанию экстрадировать Анатолия Шария. По словам источника, в июле у блогера заканчивается вид на жительство в Европейском союзе, а продлить его не получится из-за уголовных дел, открытых в Украине.

Анатолий Шарий уехал из Украины в 2012 году и скрывался от украинских правоохранителей в Евросоюзе. Год спустя Нидерланды дали блогеру статус политического беженца и отказались выдавать его, сославшись на Женевскую конвенцию и Директивы ЕС. Еще через год его признали беженцем еще и в Литве.