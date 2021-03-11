ОАСК відкрив провадження про заборону "Партії Шарія"

Політичну силу Анатолія Шарія в Україні можуть закрити на вимогу Мін'юсту.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про заборону «Партії Шарія». Про це повідомляє офіційний сайт судової інстанції.

Позов з вимогою заборонити політичну діяльність "Партії Шарія" подало Міністерство юстиції України. ОАСК вирішив розглянути справу за правилами спрощеного позовного провадження. Сторони процесу викликали на судове засідання, яке призначене на 6 квітня 2021 року. Мін'юст також попросив СБУ надати висновки експертів, які були вказані в листі від 4 березня цього року.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про заборону «Партії Шарія». Про це повідомляє офіційний сайт судової інстанції.

Мін'юст подав судовий позов з вимогою зупинити роботу "Партії Шарія", а ОАСК погодився розглянути справу за спрощеною процедурою. Сторони процесу викликали на судове засідання, яке вирішили провести 6 квітня. Мін'юст також попросив СБУ надати висновки експертів, які були вказані в листі від 4 березня цього року.

СБУ вже веде розслідування проти "Партії Шарія". Як написала прес-служба, правоохоронці виявили факти вказівки неправдивої інформації при повторній реєстрації.

Раніше СБУ оголосила лідеру політсили Анатолію Шарію про підозру в державній зраді, а також у порушенні рівноправності громадян. За версією слідства, блогер з 2012 року допомагав Росії "в проведенні пропагандистських кампаній" у ЗМІ та соціальних мережах. Анатолія Шарія оголосили в розшук після неявки на допит. Адвокат Валентин Рибін, який представляє інтереси блогера, заявив, що той не може приїхати в Україну через загрозу безпеці. За словами юриста, Шарія не зможуть екстрадувати, адже він отримав статус біженця в Євросоюзі, а йому інкримінують політичні статті.

З'явилася інформація про те, що Печерський районний суд Києва дав дозвіл затримати Анатолія Шарія та примусово доставити на засідання з обрання запобіжного заходу. Сторона звинувачення клопоче про арешт.

В Офісі президента Фокусу повідомили, що Україна вимагатиме в Іспанії екстрадувати Анатолія Шарія. За словами джерела, у липні в блогера закінчується дозвіл на проживання в Європейському союзі, а продовжити його не вийде через кримінальні справи, відкриті в Україні.

Анатолій Шарій виїхав з України у 2012 році і переховувався від українських правоохоронців у Євросоюзі. Рік по тому Нідерланди дали блогеру статус політичного біженця і відмовилися видавати його, пославшись на Женевську конвенцію і Директиви ЄС. Ще через рік його визнали біженцем ще і в Литві.