Присутствие США даст "нормандскому формату" больше силы, - Кравчук

Россия, по его мнению, будет считаться только со Штатами, а на встрече может быть даже не глава государства, а представитель страны.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на встрече лидеров стран "нормандского формата" необходимо присутствие представителя США. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Россия имеет такой нрав. Она никогда не слушает тех, кого она не боится… А единственная страна в мире, с которой она будет считаться, и Байден сказал, что он не позволит больше России нарушать нормы международного права в отношении Украины, пренебрегая ее суверенитетом, территориальной целостностью и независимостью", — сказал Кравчук.

По его словам, присутствие Штатов могло бы дать "нормандскому формату" "больше влияния и силы".

Первый президент Украины считает, что на встрече должен быть представитель США, но не обязательно президент. Это может быть вице-президент, госсекретарь или кто-то другой.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что саммит в "нормандском формате" может быть проведен в апреле. В настоящее время над его организацией работают советники глав стран-участниц.

Отметим, недавно глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Франция, Германия и Украина разработали план восстановления мира на Донбассе. По его словам, план соответствует "духу Минска" и нормам международного права, а его рассмотрение состоится на ближайшей встрече "нормандской четверки". Предлагаемый германской и французской сторонами новый план по Донбассу будет презентован до конца марта – "в ближайшие две-три недели". Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о перспективах включения Соединенных Штатов в переговоры урегулирования конфликта Украины с Россией. По словам президента, в "Нормандском формате" сейчас фиксируется стагнация из-за нежелания России делать шаги по урегулированию конфликта. Поэтому он озвучил альтернативный выход из ситуации.