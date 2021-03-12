Присутність США дасть "нормандському формату" більше сили, — Кравчук

Росія, на його думку, буде контактували тільки зі Штатами, а на зустрічі може бути навіть не голова держави, а представник країни.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" необхідна присутність представника США. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Росія має такий характер. Вона ніколи не слухає тих, кого вона не боїться... А єдина країна у світі, з якою вона буде вважатися, і Байден сказав, що він не дозволить більше Росії порушувати норми міжнародного права щодо України, нехтуючи її суверенітетом, територіальною цілісністю і незалежністю", — сказав Кравчук.

За його словами, присутність Штатів могла б дати "нормандському формату" "більше впливу і сили".

Перший президент України вважає, що на зустрічі повинен бути представник США, але не обов'язково президент. Це може бути віце-президент, держсекретар або хтось інший.

Раніше Леонід Кравчук заявив, що саміт у "нормандському форматі" може бути проведено у квітні. Наразі над його організацією працюють радники голів країн-учасниць.

Зазначимо, що нещодавно голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Франція, Німеччина та Україна розробили план відновлення миру на Донбасі. За його словами, план відповідає "духу Мінська" і нормам міжнародного права, а його розгляд відбудеться на найближчій зустрічі "нормандської четвірки". Пропонований німецькою та французькою сторонами новий план щодо Донбасу буде презентовано до кінця березня — "у найближчі два-три тижні". Про це заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про перспективи включення Сполучених Штатів у переговори врегулювання конфлікту України з Росією. За словами президента, у "нормандському форматі" наразі фіксується стагнація через небажання Росії робити кроки з врегулювання конфлікту. Тому він озвучив альтернативний вихід із ситуації.