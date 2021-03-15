"Слуга народа" хочет создать следственную комиссию по делам "вагнеровцев" и пленкам Медведчука

Постановление о создании ВСК уже зарегистрировано в Верховной Раде.

"Слуга народа" создает временную следственную комиссию Верховной Рады, которая будет расследовать противоправные действия представителей власти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщает пресс-служба фракции.

В партии сообщили, что ВСК будет заниматься изучением и расследованием фактов относительно возможного предоставления представителями власти и другими лицами государств-агрессору помощи в противоправной деятельности против Украины, а также выявления и предупреждения угроз суверенитету страны.

Постановление о создании ВСК в Раде зарегистрировал глава фракции Давид Арахамия.

Председателем ВСК предлагают избрать нардепа, заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяну Безуглую.

По ее словам, причиной решения стала необходимость осуществления парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим острый общественный интерес.

"В частности, так называемого "дела Вагнера", аудиозаписей разговоров украинских и российских должностных лиц, в которых содержатся детали, указывающие на признаки осуществления государственной измены украинскими чиновниками, расследование Иловайской трагедии и другие. Сегодня мы получаем исторический шанс — выяснить истину в ряде вопиющих моментов, которые стали переломными в ходе нового российско-украинского конфликта", — сказала она.

В состав ВСК от "Слуг" войдут также Юрий Мисягин, Виталий Безгин, Александр Мережко, Александр Завитневич, Алексей Жмеренецький, Святослав Юраш, Елена Хоменко.

Однако, по словам Беуглой, фракции "ЕС", "Голос" и "Батькивщина" не подали людей в состав ВСК. Она рассказала, что другие фракции хотят отдельной ВСК по "вагнеровцам", а комиссия "Слуг народа" предлагает расследовать как это дело, так и другие резонансные кейсы.

Напомним, 29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовала в вооруженном конфликте на Донбассе. Уже 14 августа Генпрокуратура РФ заявила, что задержанные были переданы российским специалистам белорусскими силовиками. Позже "вагнеровцы" рассказали о своем задержании российским СМИ. В Офисе президента неоднократно заявляли, что информация о якобы сорвавшейся спецоперации по "вагнеровцам" является вымыслом.

Кроме того, СМИ опубликовали запись якобы разговора бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова и украинского политдеятеля Виктора Медведчука в 2014 году, которые якобы обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.