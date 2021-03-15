"Слуга народу" хоче створити слідчу комісію у справах "вагнерівців" і плівках Медведчука

Постанова про створення ТСК вже зареєстрована у Верховній Раді.

"Слуга народу" створює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, яка розслідуватиме протиправні дії представників влади, які сприяли порушенню державного суверенітету й територіальної цілісності. Про це повідомляє прес-служба фракції.

У партії повідомили, що ТСК займатиметься вивченням і розслідуванням фактів щодо можливого надання представниками влади та іншими особами держав-агресору допомоги у протиправній діяльності проти України, а також виявлення та попередження загроз суверенітету країни.

Постанову про створення ТСК в Раді зареєстрував глава фракції Давид Арахамія.

Головою ТСК пропонують обрати нардепку, заступницю голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яну Безуглу.

За її словами, причиною рішення стала необхідність здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять гострий суспільний інтерес.

"Зокрема, так званої "справи Вагнера", аудіозаписів розмов українських і російських посадових осіб, в яких містяться деталі, що вказують на ознаки здійснення державної зради українськими чиновниками, розслідування Іловайської трагедії та інші. Сьогодні ми отримуємо історичний шанс — з'ясувати істину в низці обурливих моментів, які стали переломними у процесі нового російсько-українського конфлікту", — сказала вона.

До складу ТСК від "Слуг" увійдуть також Юрій Мисягін, Віталій Безгін, Олександр Мережко, Олександр Завітневич, Олексій Жмеренецькій, Святослав Юраш, Олена Хоменко.

Однак, за словами Беуглої, фракції "ЄС", "Голос" і "Батьківщина" не подали людей до складу ТСК. Вона розповіла, що інші фракції хочуть окрему ТСК щодо "вагнерівців", а комісія "Слуг народу" пропонує розслідувати як цю справу, так й інші резонансні кейси.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом була затримана група найманців із 33 осіб, які причетні до російської ПВК "Вагнера". Пізніше з'ясувалося, що частина з них брала участь у збройному конфлікті на Донбасі. Вже 14 серпня Генпрокуратура РФ заявила, що затримані були передані російським фахівцям білоруськими силовиками. Пізніше "вагнерівці" розповіли про своє затримання російським ЗМІ. В Офісі президента неодноразово заявляли, що інформація про нібито спецоперацію щодо "вагнерівців",яка зірвалася, є вигадкою.

Крім того, ЗМІ опублікували запис нібито розмови колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова й українського політдіяча Віктора Медведчука в 2014 році, які нібито обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі.