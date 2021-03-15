Низкие темпы вакцинации от коронавируса были запланированными, – Ляшко

Сейчас в Украине, по словам главного санврача, вакцинацию проводят 600 мобильных бригад. Каждая может сделать 100 прививок в сутки.

В Минздраве стремятся к повышению темпов вакцинации от коронавируса в Украине, а ее низкие темпы был запланированными.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде".

По его словам, в настоящее время вакцинацию в стране проводят 600 мобильных бригад, каждая из которых может сделать 100 прививок в сутки.

"4250 пунктов прививок, которые в среднем будут делать 30 прививок в сутки. Это нам даст возможность делать 5 млн прививок в месяц при полной загруженности бригад, наличии вакцин и при правильно сформированных очередях. Если будет больше доз вакцины, у нас еще есть 11 тысяч кабинетов прививок для рутинной вакцинации", – пояснил главный санврач.

Кроме того, Ляшко утверждает, что Украина не отстает от других стран по количеству привитых за сутки, а низкие показатели вакцинации – цифра запланированная.

"Если посмотреть, сколько вакцинаций в день делали разные страны, то Украина на своем этапе не отстает. Не лидирует, но и не отстает… Мы говорили, что запускаем вакцинацию каскадным методом… Несмотря на то, какое количество доз прибудет, будем использовать именно этот метод, посмотрим на программные ошибки и постепенно будем расширяться", – добавил чиновник.

Ляшко также считает, что в Украине нет третьей волны пандемии COVID-19, а лишь продолжается вторая.

"В нашей стране это вторая волна. В большинстве стран, например, в Италии: сначала был рост, затем спад, октябрь-ноябрь подъем, опять спад и снова на январь-февраль пошло вверх. Поэтому там говорят о третьей волне", – рассказал он.

Ляшко пояснил, что в Украине как таковой и первой волны не было.

"Потому что, на наш взгляд, были вовремя внедрены меры, карантинные ограничения. В Украине, с эпидемиологической точки зрения, волна все же вторая", – отметил он.

Кстати, сегодня, 15 марта, стало известно, что Виктор Ляшко, привившийся от COVID-19, получил позитивный ПЦР-тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что кампания вакцинации в Украине продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы сохранятся, почти 40% доз вакцины CoviShield могут не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.

Отметим, Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации, действуя в рамках международного законодательства. По словам представителя Минздрава, если какая-либо страна будет при пересечении границы требовать международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, то привитые украинцы смогут получить такую справку бесплатно и онлайн, "в два клика".