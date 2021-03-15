Низькі темпи вакцинації від коронавірусу були запланованими, — Ляшко

Наразі в Україні, за словами головного санлікаря, вакцинацію проводять 600 мобільних бригад. Кожна може зробити 100 щеплень на добу.

У МОЗ прагнуть підвищення темпів вакцинації від коронавірусу в Україні, а її низькі темпи були запланованими.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, наразі вакцинацію в країні проводять 600 мобільних бригад, кожна з яких може зробити 100 щеплень на добу.

"4250 пунктів щеплень, які в середньому будуть робити 30 щеплень на добу. Це нам дасть можливість робити 5 млн щеплень на місяць при повній завантаженості бригад, наявності вакцин і при правильно сформованих чергах. Якщо буде більше доз вакцини, у нас ще є 11 тисяч кабінетів щеплень для рутинної вакцинації", — пояснив головний санлікар.

Крім того, Ляшко стверджує, що Україна не відстає від інших країн за кількістю прищеплених за добу, а низькі показники вакцинації — цифра запланована.

"Якщо подивитися, скільки вакцинацій на день робили різні країни, то Україна на своєму етапі не відстає. Чи не лідирує, але і не відстає... Ми говорили, що запускаємо вакцинацію каскадним методом... Незважаючи на те, яка кількість доз прибуде, будемо використовувати саме цей метод, подивимося на програмні помилки і поступово будемо розширюватися", — додав чиновник.

Ляшко також вважає, що в Україні немає третьої хвилі пандемії COVID-19, а лише триває друга.

"У нашій країні це друга хвиля. У більшості країн, наприклад, в Італії: спочатку було зростання, потім спад, жовтень-листопад підйом, знову спад і знову на січень-лютий пішло вгору. Тому там кажуть про третю хвилю", — розповів він.

Ляшко пояснив, що в Україні як такої і першої хвилі не було.

"Тому що, на наш погляд, були вчасно впроваджені заходи, карантинні обмеження. В Україні, з епідеміологічної точки зору, хвиля все ж друга", — зазначив він.

До речі, сьогодні, 15 березня, стало відомо, що Віктор Ляшко, котрий зробив щеплення від COVID-19, отримав позитивний ПЦР-тест на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що кампанія вакцинації в Україні просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи збережуться, майже 40% доз вакцини CoviShield можуть не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила в Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.

Зазначимо, що Україна видаватиме міжнародне свідоцтво про вакцинацію, що діятиме в рамках міжнародного законодавства. За словами представника МОЗ, якщо будь-яка країна буде при перетині кордону вимагати міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19, то щеплені українці зможуть отримати таку довідку безкоштовно й онлайн, "двома кліками".