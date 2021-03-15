"Я вам доверял": Дубинский после исключения из "Слуги народа" обратился к Зеленскому

Нардеп уверяет, что информацию о "зачистке партии" от него он получил лично от одного из заместителей президента.

Народный депутат Александр Дубинский написал обращение на своей странице в Фейсбуке к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Причиной обращения стало истечение 24 часов, которые экс-член "Слуги народа" выделил президенту на ответ на вопрос: "Вы действительно дали добро для мошеннической зачистки Киевской областной организации партии «Слуга народа» от тех, за кого голосовали избиратели на местных выборах?".

В обращении Дубинский обвиняет Зеленского в том, что он фактически установил монархический строй в стране, а также в абсолютизации власти.

"Вы, Ваше президентское величество, перешли на открытый обман людей. Людей, которые за Вас голосовали и 2/3 этих людей Вам уже не доверяют. Я Вам доверял. Доверял Вам сильно и искренне. Я голосовал за Ваши инициативы и предложенные Вами кадры, хотя и сомневался во многих из них", — пишет Дубинский.

По словам нардепа, ему лично звонил один из заместителей Зеленского, который сообщил, что команду по зачистке Дубинского дал сам президент. При этом складывать мандат народного депутата он не планирует. Так он его получил от людей, которые за него проголосовали.

"А пока на деле партия «Слуга народа» стала партией "Слуга аферистов и мошенников", — сокращённо "САМ". Партией "САМ", которой единолично правит САМ, его президентское величество, Владимир Александрович Зеленский", — подытожил Дубинский.

[ + – ] Обращение Дубинского 1/3 [ + – ] Обращение Дубинского 2/3 [ + – ] Обращение Дубинского 3/3

Напомним, сегодня, 15 марта, Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа". Официальной причиной такого решения называют нарушение устава партии и неповиновение руководящим органам политсилы.

14 марта на съезде партии было принято решение перевыбрать главу Киевской партячейки. Место Дубинского занял Андрей Мотовиловец. Дубинский в связи с этим заявил, что подобные решения являются "мошенническими и аферистическими схемами, которые применяются отдельными функционерами" партии.

1 февраля за исключение Дубинского из фракции "Слуга народа" проголосовало 198 "слуг" из 246.

Фокус рассказывал о том, что 11 января текущего года Министерство финансов США ввело санкции против семи украинцев и четырех интернет-ресурсов. Александр Дубинский, который попал под санкции, назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".