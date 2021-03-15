"Я вам довіряв": Дубінський після виключення з "Слуги народу" звернувся до Зеленського

Нардеп запевняє, що інформацію про "зачистку партії" від нього він отримав особисто від одного із заступників президента.

Народний депутат Олександр Дубінський написав звернення на своїй сторінці у Фейсбуці до президента України Володимира Зеленського. Причиною звернення стало витікання 24 годин, які екс-член "Слуги народу" виділив президенту на відповідь на питання: "Ви дійсно дали добро для шахрайської зачистки Київської обласної організації партії «Слуга народу» від тих, за кого голосували виборці на місцевих виборах?" .

У зверненні Дубінський звинувачує Зеленського у тому, що він фактично встановив монархічний лад в країні, а також в абсолютизації влади.

"Ви, Ваша президентська величність, перейшли на відкритий обман людей. Людей, які за Вас голосували і 2/3 цих людей Вам вже не довіряють. Я Вам довіряв. Довіряв Вам сильно і щиро. Я голосував за Ваші ініціативи та запропоновані Вами кадри, хоча і сумнівався в багатьох з них", — пише Дубінський.

За словами нардепа, йому особисто дзвонив один із заступників Зеленського, який повідомив, що команду із зачистки Дубінського дав сам президент. При цьому складати мандат народного депутата він не планує. Так він його отримав від людей, які за нього проголосували.

"А поки на ділі партія «Слуга народу» стала партією "Слуга аферистів і махлярів", — скорочено "САМ". Партією "САМ", якою одноосібно править САМ, його президентська величність, Зеленський Володимир Олександрович", — підсумував Дубінський.

[ + – ] Звернення Дубінського 1/3 [ + – ] Звернення Дубінського 2/3 [ + – ] Звернення Дубінського 3/3

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, Олександра Дубінського виключили з партії "Слуга народу". Офіційною причиною такого рішення називають порушення статуту партії та непокору керівним органам політсили.

14 березня на з'їзді партії прийняли рішення перевибрати голову Київського партосередку. Місце Дубінського зайняв Андрій Мотовиловець. Дубінський через це заявив, що подібні рішення є "шахрайськими і аферистичними схемами, які застосовуються окремими функціонерами" партії.

1 лютого за виключення Дубінського з фракції "Слуга народу" проголосувало 198 "слуг" з 246.

Фокус розповідав про те, що 11 січня поточного року Міністерство фінансів США ввело санкції проти семи українців і чотирьох інтернет-ресурсів. Олександр Дубінський, який потрапив під санкції, назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".