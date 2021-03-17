Малюська не исключил блокировку YouTube-канала Шария: это будет непросто

По мнению главы Минюста, сложности в блокировке могут возникнуть из-за того, что YouTube-канал ведется не украинской компанией.

Блокировка YouTube-канала блогера Анатолия Шария возможна, но это будет непросто.

Такое мнение выразил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью "Українським Новинам".

Министр отметил, что для блокировки могут возникнуть препятствия из-за того, что YouTube-канал ведется не украинской компанией.

"Теоретически да. Но YouTube-канал ведется не украинской компанией, так что это точно будет непросто. Смогут-не смогут это сделать – вопрос не совсем однозначный, но определенная вероятность существует, что такое случится", – сказал он, добавив, что для запуска процесса нужны определенные решения, как, например, приговор в уголовном производстве.

"Пока я не видел решение, которое служило бы основанием для закрытия канала", – сказал он.

Малюська также напомнил, что ранее эксперты проанализировали видеоролики самого Шария, и пришли к выводу, что целью таких роликов является подрыв безопасности государства, разжигание межнациональной розни и ряд других целей, запрещенных для деятельности партий.

Напомним, 16 февраля СБУ объявила о подозрении Анатолию Шария в государственной измене и нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности. Якобы он занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны. Целью было обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Согласно источникам Фокуса, Украина будет требовать у Испании экстрадиции Шария. Так как у него в июле заканчивается вид на жительство, и его он якобы не сможет продлить из-за наличия уголовных дел против него в Украине.

В пресс-службе СБУ заявили, что служба начала расследование в отношении "Партии Шария". Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете "Партии Шария".