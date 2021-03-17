Малюська не заперечив блокування YouTube-каналу Шарія: це буде непросто

На думку глави Мін'юсту, складності в блокуванні можуть виникнути через те, що YouTube-канал ведеться не українською компанією.

Блокування YouTube-каналу блогера Анатолія Шарія можливе, але це буде непросто.

Таку думку висловив міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв'ю "Українським Новинам".

Міністр зазначив, що для блокування можуть виникнути перешкоди через те, що YouTube-канал ведеться не українською компанією.

"Теоретично так. Але YouTube-канал ведеться не українською компанією, тож це точно буде непросто. Зможуть-не зможуть це зробити — питання не зовсім однозначне, але певна ймовірність існує, що таке трапиться", — сказав він, додавши, що для запуску процесу потрібні певні рішення, як, наприклад, вирок у кримінальному провадженні.

"Поки я не бачив рішення, яке слугувало б підставою для закриття каналу", — сказав він.

Малюська також нагадав, що раніше експерти проаналізували відеоролики власне Шарія, і дійшли висновку, що метою таких роликів є підрив безпеки держави, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та низка інших цілей, заборонених для діяльності партій.

Нагадаємо, 16 лютого СБУ оголосила про підозру Анатолію Шарію в державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової і національної приналежності. Нібито він займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, спотворену інформацію про урядові ініціативи та події на Сході країни. Метою було загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.

Відповідно до джерел Фокуса, Україна вимагатиме в Іспанії екстрадиції Шарія. Оскільки у нього в липні закінчується вид на проживання, і його він нібито не зможе продовжити через наявність кримінальних справ проти нього в Україні.

У прес-службі СБУ заявили, що служба почала розслідування щодо "Партії Шарія". Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про заборону "Партії Шарія".