Арахамия: "Заявление Дубинского о причастности ОП к сливу разговора Порошенко и Байдена - вброс"

У Дубинского, рассказал глава фракции "Слуга народа", начался "тяжелый период" в жизни, сравнив его поведение с "брошенной невестой".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии "Украинской правде" заявил, что слова внефракционного нардепа Александра Дубинского о причастности Офиса президента Владимира Зеленского к сливу якобы разговора Петра Порошенко и Джо Байдена являются "домыслом".

"Что касается пленок Деркача — лучше чем американские спецслужбы никто не скажет о причинах и источники их происхождения. Все остальное — это домыслы "мамкиных расследователей", — сказал Арахамия.

Также глава правящей фракции заявил, что на текущий момент у Дубинского "тяжелый период в жизни", из-за чего тот ведет себя как "брошенная невеста".

"Обвиняет всех во всем, оскорбляет, роется в нижнем белье, вместо того, чтобы посмотреть в зеркало, осознать свои ошибки и определиться, как жить дальше. Я с пониманием отношусь к этому тяжелому периоду жизни своего бывшего коллеги и воспринимаю это пока как признаки весенней депрессии в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами", — подчеркнул Арахамия.

Ранее исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский опубликовал видеоролик, в котором заявил, что Офис президента якобы требовал от него создать следственной комиссии по теме "пленок Порошенко-Байдена". Также, по его словам, именно представители администрации Владимира Зеленского якобы требовали от него участия в пресс-конференции, на которой внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал этот разговор.

"Специально для аферистов с улицы Банковой напоминаю: я тогда от участия в этой афере отказался. И тогда создавать следственную комиссию пришлось лично главе фракции "Слуга народа" в парламенте Давиду Арахамии", — заявил в видеообращении Дубинский.

Напомним, осенью 2019 года Деркач с Дубинским хотели создать временную парламентскую комиссию для расследования коррупции в высших эшелонах власти во время президентства Петра Порошенко, однако в парламенте их предложение не снискало поддержки большинства.

В ноябре 2019 года Дубинский и Деркач выступили на совместной пресс-конференции с названием "Новые факты о международной коррупции, Burisma и схеме доведения Украины до банкротства". Нардепы обвиняли Хантера Байдена, сына Джо Байдена, в том, что за работу в совете директоров украинской газовой компании Burisma Group (в 2014-2019 годах) ему якобы платили "деньги граждан Украины, которые получили преступным путем".

В Вашингтоне считают, что такие встречи организовывались для того, чтобы "распространить клевету против кандидатов в президенты США и их семей".

В мае 2020 года Деркач опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров на тот момент президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын Байдена Хантер.

В сентябре 2020 года Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Андрея Деркача, а также против трех граждан России, за вмешательство в американские выборы, а также за причастность к кибератакам на США.

В январе 2021 года Минфин США ввел санкции и против нардепа Александра Дубинского. В публикации ведомства отмечается, что у него обнаружены связи с Деркачем. 1 февраля Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" в ВРУ, а 15 марта — и из партии, Киевскую областную ячейку которой тот возглавлял.

16 марта главное разведывательное управление США опубликовало отчет, согласно которому Путин якобы "курировал масштабные усилия, направленные на очернение кандидатуры Байдена в преддверии президентских выборов в США в 2020 году". Издание Reuters сообщало, что, согласно этому документу, одним из тех, через кого Путин пытался влиять на президентские выборы в США, якобы был внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач.