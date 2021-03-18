Арахамія: "Заява Дубінського про причетність ОП до зливу розмови Порошенка та Байдена — вкидання"

У Дубінського, розповів глава фракції "Слуга народу", почався "важкий період" у житті, порівнявши його поведінку з "покинутою нареченою".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі "Українській правді" заявив, що слова позафракційного нардепа Олександра Дубінського про причетність Офісу президента Володимира Зеленського до зливу нібито розмови Петра Порошенка і Джо Байдена є "домислом".

"Що стосується плівок Деркача — краще ніж американські спецслужби ніхто не скаже про причини і джерела їх походження. Все інше — це домисли "мамкіних розслідувачів", — сказав Арахамія.

Також глава правлячої фракції заявив, що на поточний момент у Дубінського "важкий період у житті", через що той поводиться як "покинута наречена".

"Звинувачує всіх у всьому, ображає, порпається в спідній білизні, замість того, щоб подивитися в дзеркало, усвідомити свої помилки і визначитися, як жити далі. Я з розумінням ставлюся до цього важкого періоду життя свого колишнього колеги і сприймаю це поки як ознаки весняної депресії в зв'язку з важкими життєвими обставинами", — підкреслив Арахамія.

Раніше виключений з фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський опублікував відеоролик, в якому заявив, що Офіс президента нібито вимагав від нього створити слідчу комісію щодо "плівок Порошенка-Байдена". Також, за його словами, саме представники адміністрації Володимира Зеленського нібито вимагали від нього участі в прес-конференції, на якій позафракційний нардеп Андрій Деркач опублікував цю розмову.

"Спеціально для аферистів із вулиці Банкової нагадую: я тоді від участі в цій афері відмовився. І тоді створювати слідчу комісію довелося особисто главі фракції "Слуга народу" в парламенті Давиду Арахамія", — заявив у відеозверненні Дубінський.

Нагадаємо, восени 2019 року Деркач із Дубінським хотіли створити тимчасову парламентську комісію для розслідування корупції у вищих ешелонах влади під час президентства Петра Порошенка, однак у парламенті їхня пропозиція не здобула підтримки більшості.

У листопаді 2019 року Дубінський і Деркач виступили на спільній прес-конференції з назвою "Нові факти про міжнародну корупцію, Burisma і схеми доведення України до банкрутства". Нардепи звинувачували Гантера Байдена, сина Джо Байдена, у тому, що за роботу в раді директорів української газової компанії Burisma Group (у 2014-2019 роках) йому нібито платили "гроші громадян України, які отримали злочинним шляхом".

У Вашингтоні вважають, що такі зустрічі організовувалися для того, щоб "поширити наклеп проти кандидатів у президенти США та їхніх сімей".

У травні 2020 року Деркач опублікував кілька аудіозаписів нібито розмов на той момент президента України Петра Порошенка з віце-президентом Джо Байденом і главою Держдепу Джоном Керрі, які, за його словами, підтверджують, що Байден вимагав звільнити генпрокурора Віктора Шокіна, який розслідував справу компанії "Burisma", членом якої був син Байдена Гантер.

У вересні 2020 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти народного депутата Андрія Деркача, а також проти трьох громадян Росії, за втручання в американські вибори, а також за причетність до кібератаки на США.

У січні 2021 року Мінфін США ввів санкції і проти нардепа Олександра Дубінського. У публікації відомства зазначається, що у нього виявлений зв'язок із Деркачем. 1 лютого Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" у ВРУ, а 15 березня — і з партії, Київський обласний осередок якої той очолював.

16 березня головне розвідувальне управління США опублікувало звіт, згідно з яким Путін нібито "курував масштабні зусилля, спрямовані на очорнення кандидатури Байдена напередодні президентських виборів у США в 2020 році". Видання Reuters повідомляло, що, згідно з цим документом, одним із тих, через кого Путін намагався впливати на президентські вибори в США, нібито був позафракційний депутат Верховної Ради України Андрій Деркач.