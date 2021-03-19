Меркель открыла бизнес-форум, призвав Украину к борьбе с коррупцией и земельной реформе

Канцлер Германии считает, что Украина является важным торговым партнером Германии и страной, в которую стоит вкладывать инвестиции.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля продолжать работу по борьбе с коррупцией в стране, а также судебную и земельную реформы.

Об этом заявила Меркель в режиме онлайн, открывая украинско-немецкий бизнес форум, который проходит в Берлине при участии украинской делегации во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, сообщает правительственный портал.

Меркель отметила, что Украина является важным торговым партнером Германии и страной, в которую стоит вкладывать инвестиции.

Канцлер заявила, что Германия приветствует принятые в Украине законы, которые касаются инвестиций и которые дают инвесторам больше гарантий защиты их вложений, уточняет "Украинская правда".

"Мы видим прогресс реформ, касается ли это тендерных закупок, касается ли это цифровизации, диджитализации. Но хочу сказать, и вы знаете это сами, что некоторые шаги еще надо сделать, и я понимаю, что это очень сложно. Например, я имею в виду борьбу с коррупцией, суды, также рынок земли", – сказала Меркель.

В свою очередь премьер-министр Украины отметил, что по итогам прошлого года Германия заняла первое место среди торговых партнеров Украины в Европе и вошла в пятерку крупнейших иностранных инвесторов в украинскую экономику.

Кроме того, на открытии форума в видеообращении выступил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украина стремится синхронизировать и интегрировать свою экономику в хозяйственную систему Евросоюза, и особое значение на этом пути имеет сотрудничество с Германией, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский отметил взаимное желание сторон развивать и углублять партнерство, несмотря на сложные обстоятельства, обусловленные пандемией COVID-19.

Отметим, Владимир Зеленский считает, что масштабная цифровизация поможет украинцам побороть коррупцию.

Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис считает, что за последние несколько лет Украина провела ряд важных реформ, но заметный прогресс на пути преобразований тормозит "широко распространенная коррупция".

Кстати, преемник Ангелы Меркель на посту главы партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет считает, что Европейский союз должен предоставить Украине перспективу членства.