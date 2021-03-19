Меркель відкрила бізнес-форум, закликавши Україну до боротьби з корупцією та земельної реформи

Канцлерка Німеччини вважає, що Україна є важливим торговим партнером Німеччини і країною, в яку варто вкладати інвестиції.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля продовжувати роботу з боротьби з корупцією в країні, а також судову і земельну реформи.

Про це заявила Меркель в режимі онлайн, відкриваючи українсько-німецький бізнес форум, який проходить в Берліні за участю української делегації на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, повідомляє урядовий портал.

Меркель зазначила, що Україна є важливим торговим партнером Німеччини і країною, в яку варто вкладати інвестиції.

Канцлерка заявила, що Німеччина схвалює чинні в Україні закони, які стосуються інвестицій та які дають інвесторам більше гарантій захисту їхніх вкладень, уточнює "Українська правда".

"Ми бачимо прогрес реформ, чи стосується це тендерних закупівель, чи стосується це цифровізації, діджіталізації. Але хочу сказати, і ви знаєте це самі, що деякі кроки ще треба зробити, і я розумію, що це дуже складно. Наприклад, я маю на увазі боротьбу з корупцією, суди, також ринок землі", — сказала Меркель.

Зі свого боку, прем'єр-міністр України зазначив, що за підсумками минулого року Німеччина посіла перше місце серед торгових партнерів України в Європі й увійшла до п'ятірки найбільших іноземних інвесторів в українську економіку.

Крім того, на відкритті форуму у відеозверненні виступив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Україна прагне синхронізувати й інтегрувати свою економіку в господарську систему Євросоюзу, й особливе значення на цьому шляху має співробітництво з Німеччиною, повідомляє прес-служба президента.

Зеленський зазначив взаємне бажання сторін розвивати та поглиблювати партнерство, незважаючи на складні обставини, зумовлені пандемією COVID-19.

Зазначимо, Володимир Зеленський вважає, що масштабна цифровізація допоможе українцям подолати корупцію.

Виконавчий віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс вважає, що за останні кілька років Україна провела низку важливих реформ, але помітний прогрес на шляху перетворень гальмує "широко поширена корупція".

До речі, наступник Ангели Меркель на посту глави партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Армін Лашет вважає, що Європейський союз повинен надати Україні перспективу членства.