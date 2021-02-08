Преемник Меркель в ХДС считает, что Украине нужно предоставить перспективу членства в ЕС

По мнению Лашета, Украину нужно поддержать в ее сложном пути и открыть ей европейскую перспективу. В то же время глава ХДС высказался за запуск "Северного потока – 2".

Преемник Ангелы Меркель на посту главы партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет считает, что Европейский союз должен предоставить Украине перспективу членства. Об этом он заявил в интервью изданию Politik.

Среди тезисов, высказанных им во время интервью, – сближение Украины с ЕС и сохранение антироссийских санкций.

При этом когда журналист спросил Лашета о том, является ли он лояльным РФ, тот категорически опроверг эту информацию и попросил "не навешивать ярлыки".

Чтобы подтвердить свои слова, он заявил, что критикует Россию за незаконную аннексию Крыма, вооруженные силы на востоке страны и отравление Алексея Навального. Также он сказал, что поддерживает санкции ЕС против России, "поскольку мы не можем принять нарушения границ и использовать силы против других государств в Европе".

Когда Лашета напрямую спросили о том, поддерживает ли он предоставление Украине перспективы членства в ЕС, он ответил утвердительно.

"Этот вопрос сейчас не поднимается. Но у нас есть большой интерес в стабильности, суверенитете и модернизации Украины, и мы должны поддержать Украину в ее сложном пути и открыть ей европейскую перспективу", — заявил Лашет.

Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель прежде не делала подобных заявлений.

При этом Лашет считает, что проект "Северный поток – 2" необходимо завершить. На его взгляд, это "экономический приоритет", однако запускать его в эксплуатацию необходимо "с учетом геополитических интересов Украины".

После избрания Лашета на должность главы партии это первое интервью с ним, где поднимались вопросы международной политики.

Как сообщалось ранее, Евросоюз из-за COVID-19 ужесточил въезд в Шенгенскую зону.

Евросоюз ограничил вывоз вакцины от COVID в третьи страны. Запрет вывозить препараты в третьи страны без одобрения стран-членов ЕС будет действовать до конца марта.

29 января Франция решила закрыть границы со странами, не входящими в ЕС.

С 1 марта пассажиры из 56 стран смогут посещать Кипр. Об этом сообщил заместитель министра туризма страны Саввас Пердиос. В число 56-ти входят страны ЕС, Великобритания, Украина, Беларусь, Россия и некоторые другие.

Также Фокус писал, что украинцы будут получать так называемые "паспорта вакцинации", так же, как и граждане Европейского союза. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

А в письме президента Евросовета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен президенту Украины Владимиру Зеленскому сказано, что Украина может рассчитывать на солидарность со стороны Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса.