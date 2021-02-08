Преемник Меркель в ХДС считает, что Украине нужно предоставить перспективу членства в ЕС
По мнению Лашета, Украину нужно поддержать в ее сложном пути и открыть ей европейскую перспективу. В то же время глава ХДС высказался за запуск "Северного потока – 2".
Преемник Ангелы Меркель на посту главы партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет считает, что Европейский союз должен предоставить Украине перспективу членства. Об этом он заявил в интервью изданию Politik.
Среди тезисов, высказанных им во время интервью, – сближение Украины с ЕС и сохранение антироссийских санкций.
При этом когда журналист спросил Лашета о том, является ли он лояльным РФ, тот категорически опроверг эту информацию и попросил "не навешивать ярлыки".
Чтобы подтвердить свои слова, он заявил, что критикует Россию за незаконную аннексию Крыма, вооруженные силы на востоке страны и отравление Алексея Навального. Также он сказал, что поддерживает санкции ЕС против России, "поскольку мы не можем принять нарушения границ и использовать силы против других государств в Европе".
Когда Лашета напрямую спросили о том, поддерживает ли он предоставление Украине перспективы членства в ЕС, он ответил утвердительно.
"Этот вопрос сейчас не поднимается. Но у нас есть большой интерес в стабильности, суверенитете и модернизации Украины, и мы должны поддержать Украину в ее сложном пути и открыть ей европейскую перспективу", — заявил Лашет.
Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель прежде не делала подобных заявлений.
При этом Лашет считает, что проект "Северный поток – 2" необходимо завершить. На его взгляд, это "экономический приоритет", однако запускать его в эксплуатацию необходимо "с учетом геополитических интересов Украины".
После избрания Лашета на должность главы партии это первое интервью с ним, где поднимались вопросы международной политики.
Как сообщалось ранее, Евросоюз из-за COVID-19 ужесточил въезд в Шенгенскую зону.
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