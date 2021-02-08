Наступник Меркель у ХДС вважає, що Україні потрібно надати перспективу членства в ЄС

На думку Лашета, Україну треба підтримати в її складному шляху і відкрити їй європейську перспективу. У той же час голова ХДС висловився за запуск "Північного потоку — 2".

Наступник Ангели Меркель на посту голови партії Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет вважає, що Європейський союз повинен надати Україні перспективу членства. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Politik.

Серед тез, висловлених ним під час інтерв'ю, — зближення України з ЄС і збереження антиросійських санкцій.

При цьому, коли журналіст запитав Лашета про те, чи є він лояльним до РФ, той категорично спростував цю інформацію і попросив "не навішувати ярлики".

Щоб підтвердити свої слова, він заявив, що критикує Росію за незаконну анексію Криму, збройні сили на сході країни та отруєння Олексія Навального. Також він сказав, що підтримує санкції ЄС проти Росії, "оскільки ми не можемо прийняти порушення кордонів і використовувати сили проти інших держав у Європі".

Коли Лашета безпосередньо запитали про те, чи підтримує він надання Україні перспективи членства в ЄС, він відповів ствердно.

"Це питання наразі не порушується. Але в нас є великий інтерес у стабільності, суверенітеті і модернізації України, і ми повинні підтримати Україну в її складному шляху і відкрити їй європейську перспективу", — заявив Лашет.

Чинний канцлер ФРН Ангела Меркель раніше не робила подібних заяв.

При цьому Лашет вважає, що проект "Північний потік — 2" необхідно завершити. На його погляд, це "економічний пріоритет", проте запускати його в експлуатацію необхідно "з урахуванням геополітичних інтересів України".

Після обрання Лашета на посаду голови партії це перше інтерв'ю з ним, де порушувалися питання міжнародної політики.

Як повідомлялося раніше, Євросоюз через COVID-19 посилив в'їзд у Шенгенську зону.

Євросоюз обмежив вивіз вакцини від COVID у треті країни. Заборона вивозити препарати в треті країни без схвалення країн-членів ЄС буде діяти до кінця березня.

29 січня Франція вирішила закрити кордони з країнами, що не входять у ЄС.

З 1 березня пасажири з 56 країн зможуть відвідувати Кіпр. Про це повідомив заступник міністра туризму країни Саввас Пердіос. У число 56-ти входять країни ЄС, Великобританія, Україна, Білорусь, Росія і деякі інші.

Також Фокус писав, що українці отримуватимуть так звані "паспорти вакцинації", так само, як і громадяни Європейського союзу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

А в листі президента Євроради Шарля Мішеля і президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн президенту України Володимиру Зеленському сказано, що Україна може розраховувати на солідарність з боку Євросоюзу в питанні отримання вакцини проти коронавірусу.