Евросоюз ограничил вывоз вакцины от COVID в третьи страны до конца марта

Исключением для экспорта будут вакцины, предназначенные для гуманитарной помощи странам в рамках механизма COVAX.

Еврокомиссия утвердила ограничения на вывоз из Евросоюза вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.

Запрет вывозить препараты в третьи страны без одобрения стран-членов ЕС будет действовать до конца марта.

"Пандемия имеет разрушительные последствия в Европе и во всем мире. Защита здоровья наших граждан остается нашим главным приоритетом, и мы должны принять необходимые меры, чтобы добиться этого. Это решение носит временный характер, и мы, конечно же, продолжим выполнять наши обязательства перед странами с низким и средним уровнем доходов", – сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Исключением для экспорта будут вакцины, предназначенные для гуманитарной помощи странам в рамках механизма COVAX, а также для соседей ЕС. Среди этих стран есть Украина, как член программы Восточного партнерства.

В заявлении Еврокомиссия говорится, что эта мера была введена с целью "обеспечить своевременный доступ к вакцинам против COVID-19 для всех граждан Евросоюза и решить текущую непрозрачность экспорта вакцин за пределы ЕС".

Напомним,ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация в стране начнется в феврале. А до конца текущей недели Украина получит первую партию вакцин от COVID-19 в рамках COVAX.

Аналитики издания The Economist подготовили материал, в котором утверждают, что в будущем вакцинация от коронавируса в разных странах будет идти с различными темпами. В частности, согласно их прогнозу, Украине не стоит ждать широкой вакцинации от COVID-19 (которая охватит 60-70% взрослого населения страны) ранее 2023 года. В МОЗ назвали аналитиков The Economist "неизвестно кем", а их прогнозы — "какими-то домыслами".

Согласно опросу, более половины украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.