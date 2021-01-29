Євросоюз обмежив вивіз вакцини від COVID в треті країни до кінця березня

Винятком для експорту будуть вакцини, призначені для гуманітарної допомоги країнам в рамках механізму COVAX.

Єврокомісія затвердила обмеження на вивезення з Євросоюзу вакцини від коронавируса.

Про це повідомляє сайт Єврокомісії.

Заборона вивозити препарати в треті країни без схвалення країн-членів ЄС буде діяти до кінця березня.

"Пандемія має руйнівні наслідки в Європі і в усьому світі. Захист здоров'я наших громадян залишається нашим головним пріоритетом, і ми повинні вжити необхідних заходів, щоб домогтися цього. Це рішення носить тимчасовий характер, і ми, звичайно, продовжимо виконувати наші зобов'язання перед країнами з низьким і середнім рівнем доходів", — сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Винятком для експорту будуть вакцини, призначені для гуманітарної допомоги країнам в рамках механізму COVAX, а також для сусідів ЄС. Серед цих країн є Україна, як член програми Східного партнерства.

У заяві Єврокомісії йдеться, що цей захід ввели з метою "забезпечити своєчасний доступ до вакцин проти COVID-19 для всіх громадян Євросоюзу і вирішити поточну непрозорість експорту вакцин за межі ЄС".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація в країні почнеться в лютому. А до кінця поточного тижня Україна отримає першу партію вакцин від COVID-19 в рамках COVAX.

Аналітики видання The Economist підготували матеріал, в якому стверджують, що у майбутньому вакцинація від коронавірусу в різних країнах йтиме різними темпами. Зокрема, згідно з їхнім прогнозом, Україні не варто чекати широкої вакцинації від COVID-19 (яка охопить 60-70% дорослого населення країни) раніше 2023 року. У МОЗ назвали аналітиків The Economist "невідомо ким", а їх прогнози — "якимись домислами".

Згідно з опитуванням, більше половини українців не планують вакцинуватися від коронавірусу.