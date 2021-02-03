Евросоюз из-за COVID-19 ужесточил въезд в Шенгенскую зону

Новые ограничения касаются третьих стран

Совет Евросоюза из-за пандемии COVID-19 ввел новые ограничения относительно поездок в Шенгенскую зону.

Как сообщает в среду, 3 февраля, пресс-служба Совета ЕС, ограничения предусматривают новые условия для открытия границ Евросоюза с третьими странами для любых поездок (в том числе, туристических).

Теперь третьи страны должна соответствовать следующим требованиям:

число новых случаев заражения коронавирусом за последние 14 дней не должно превышать 25 на 100 тысяч населения;

страна на протяжении недели должна проводить более 300 тестов на 100 тысяч населения;

число новых случаев заражения коронавирусом должно сокращаться последние две недели, либо же оставаться стабильным по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом;

число положительных результатов теста на COVID-19 не должно превышать 4% за последние семь дней.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ограничил вывоз вакцины от COVID в третьи страны. Запрет вывозить препараты в третьи страны без одобрения стран-членов ЕС будет действовать до конца марта.

29 января Франция решила закрыть границы со странами, не входящими в ЕС.

С 1 марта пассажиры из 56 стран смогут посещать Кипр. Об этом сообщил заместитель министра туризма страны Саввас Пердиос. В число 56-ти входят страны ЕС, Великобритания, Украина, Беларусь, Россия и некоторые другие.

Также Фокус писал, что украинцы будут получать так называемые "паспорта вакцинации", так же, как и граждане Европейского союза. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

А в письме президента Евросовета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен президенту Украины Владимиру Зеленскому сказано, что Украина может рассчитывать на солидарность со стороны Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса.