Євросоюз через COVID-19 посилив в'їзд до Шенгенської зони

Нові обмеження стосуються третіх країн.

Рада Євросоюзу через пандемію COVID-19 ввела нові обмеження щодо поїздок до Шенгенської зони.

Як повідомляє в середу, 3 лютого, прес-служба Ради ЄС, обмеження передбачають нові умови для відкриття кордонів Євросоюзу з третіми країнами для будь-яких поїздок (зокрема, туристичних).

Тепер треті країни повинна відповідати таким вимогам:

кількість нових випадків зараження коронавірусом за останні 14 днів не повинна перевищувати 25 на 100 тисяч населення;

країна протягом тижня повинна проводити більше 300 тестів на 100 тисяч населення;

кількість нових випадків зараження коронавірусом має скорочуватися останні два тижні, або ж залишатися стабільним порівняно з попереднім двотижневим періодом;

кількість позитивних результатів тесту на COVID-19 не повинна перевищувати 4% за останні сім днів.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз обмежив вивіз вакцини від COVID до третіх країн. Заборона вивозити препарати в треті країни без схвалення країн-членів ЄС діятиме до кінця березня.

29 січня Франція вирішила закрити кордони з країнами, що не входять в ЄС.

З 1 березня пасажири з 56 країн зможуть відвідувати Кіпр. Про це повідомив заступник міністра туризму країни Саввас Пердіос. До 56-ти входять країни ЄС, Великобританія, Україна, Білорусь, Росія та деякі інші.

Також Фокус писав, що українці отримуватимуть так звані "паспорти вакцинації", так само, як і громадяни Європейського союзу. Про це повідомив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

А в листі президента Євроради Шарля Мішеля і президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн президенту України Володимиру Зеленському сказано, що Україна може розраховувати на солідарність зі сторони Євросоюзу в питанні отримання вакцини проти коронавірусу.