Внеочередное собрание Рады из-за субботней акции под ОП может состояться 25 марта, - нардеп
Раньше Верховную Раду не удастся собрать из-за рабочего визита спикера Разумкова.
Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что на этой неделе Верховная Рада соберется 3 раза. По графику будет два внеочередных заседаний и одно плановое. Об этом он написал в своем телеграм-канале "Железный нардеп".
По словам нардепа, на данный момент спикер ВР Дмитрий Разумков находится в командировке с рабочим визитом. Поэтому раньше четверга парламент не соберется.
"Считаю большой глупость его собирать, но надеюсь хватит мудрости хотя бы ещё пару полезных законопроектов для страны поставить, а не только политику", — пишет Железняк.
Также по его информации два других внеочередных заседания парламента будет касаться изменения графика работы Верховной Рады из-за локдауна в Киеве, законопроекта про вакцину. Также нардепы снова рассмотрят законопроект об отмене "летнего времени", коллекторские законы и законопроекты про валютных заемщиков.
Напомним, в 20 марта происходила акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой активисты разрисовали фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины". Нанесенный ущерб оценивается в 2 млн гривен.
Сотрудники полиции задержали одного протестующего, который разбивал стекла на дверях. Им оказался ветеран АТО Владислав Гранецкий-Стафийчук