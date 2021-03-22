Позачергові збори Ради через суботню акцію під ОП можуть відбутися 25 березня, — нардеп

Раніше Верховну Раду не вдасться зібрати через робочий візит спікера Разумкова.

Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що на цьому тижні Верховна Рада збереться 3 рази. За графіком буде два позачергових засідання і одне планове. Про це він написав у своєму телеграм-каналі "Залізний нардеп".

За словами нардепа, наразі спікер ВР Дмитро Разумков у відрядженні з робочим візитом. Тому раніше четверга парламент не збереться.

"Вважаю великою дурістю його збирати, але сподіваюся, що вистачить мудрості хоча б ще кілька корисних законопроектів для країни поставити, а не тільки політику", — пише Железняк.

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Також, за його інформацією, два інших позачергових засідання парламенту будуть стосуватися зміни графіку роботи Верховної Ради через локдаун у Києві, законопроекту про вакцину. Також нардепи знову розглянуть законопроект про скасування "літнього часу", колекторські закони і законопроекти про валютних позичальників.

Нагадаємо, що 20 березня відбувалася акція прихильників Сергія Стерненка, під час якої активісти розмалювали фасад Офісу президента. Вони вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України". Нанесений збиток оцінюється в 2 млн гривень.

Співробітники поліції затримали одного протестувальника, який розбивав скло на дверях. Ним виявився ветеран АТО Владислав Гранецький-Стафійчук.