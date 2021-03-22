"Не 8 тысяч, а средняя зарплата": Милованов рассказал о карантинных выплатах предпринимателям

Советник главы ОП заявил, что помощь будут оказывать бизнесменам из городов, которые попали в "красную зону".

В Кабинете министров готовят возобновление программы помощи предпринимателям, в том числе и компенсационные карантинные выплаты.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в программе "Сегодня День".

По его словам, помощь будут оказывать бизнесменам из городов, которые попали в "красную зону". Для этого, как сказал Милованов, местная власть любого города, который перешел в "красную зону", должна разработать пакет поддержки и показать его центральной власти.

"Тогда центральная власть добавит к тем средствам, которые готова предоставить местная власть, еще 100%. Таким образом стараемся все вместе помочь, местная и центральная власть пополам, 100%+100%". Это и ответ, где взять деньги", – сказал он.

Кроме того, Милованов уточнил информацию о размере помощи бизнесменам.

"Там не 8 тысяч, а средняя зарплата. Должно быть в рамках средней зарплаты в регионе, потому что помощь должна быть адаптирована к средней зарплате, уровню цен в конкретных городах. Кто-то может даже получить больше, чем в Киеве, такое тоже возможно", – сказал он.

Если в регионах, где сложная финансовая ситуация, не смогут решить вопрос с выплатами, то тогда центральная власть сможет помочь в конкретной ситуации.

Напомним, в конце ноября президент Владимир Зеленский предложил предоставить 8 тысяч гривен помощи ФЛП (ФОПам) и наемным работникам, которые не могут работать из-за карантина.

В конце декабря Фокус рассказывал, как ФЛП оформляют помощь от государства на реальных примерах и где система может дать сбой.

19 марта украинские предприниматели устроили в центре столицы протест против введения локдауна в Киеве.