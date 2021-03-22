"Не 8 тисяч, а середня зарплата": Милованов розповів про карантинні виплати підприємцям

Радник голови ОП заявив, що допомогу надаватимуть бізнесменам з міст, які потрапили у "червону зону".

У Кабінеті міністрів готують відновлення програми допомоги підприємцям, зокрема і компенсаційні карантинні виплати.

Про це розповів радник голови Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов у програмі "Сьогодні День".

За його словами, допомогу надаватимуть бізнесменам з міст, які потрапили в "червону зону". Для цього, як сказав Милованов, місцева влада будь-якого міста, яке перейшло у "червону зону", повинна розробити пакет підтримки і показати його центральній владі.

"Тоді центральна влада додасть до тих засобів, які готова надати місцева влада, ще 100%. Таким чином намагаємося всі разом допомогти, місцева і центральна влада навпіл, 100%+100%". Це і відповідь, де взяти гроші", — сказав він.

Крім того, Милованов уточнив інформацію про розмір допомоги бізнесменам.

"Там не 8 тисяч, а середня зарплата. Має бути у межах середньої зарплати в регіоні, тому що допомога повинна бути адаптована до середньої зарплати, рівня цін у конкретних містах. Хтось може навіть отримати більше, ніж в Києві, таке теж можливо", — сказав він.

Якщо в регіонах, де складна фінансова ситуація, не зможуть вирішити питання з виплатами, то тоді центральна влада зможе допомогти в конкретній ситуації.

Нагадаємо, в кінці листопада президент Володимир Зеленський запропонував надати 8 тисяч гривень допомоги ФОП (ФОПам) і найманим працівникам, які не можуть працювати через карантин.

В кінці грудня Фокус розповідав, як ФОП оформляють допомогу від держави на реальних прикладах і де система може дати збій.

19 березня українські підприємці влаштували в центрі столиці протест проти введення локдауну в Києві.