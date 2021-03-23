В Украине могут появиться органы власти в изгнании

Нардепы предлагают учредить органы исполнительной власти АР Крым и органы местного самоуправления временно оккупированных территорий Донбасса.

Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект закона №5271 "О государственной политике в сфере преодоления последствий вооруженной агрессии России против Государственного суверенитета Украины". Документ, который 22 марта направили на рассмотрение профильным комитетом, определяет основы деятельности органов исполнительной власти, местных органов исполнительной власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления временно оккупированной территории Украины в изгнании.

Цель инициативы – преодоление последствий агрессии РФ против Украины и временной оккупации Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Если законопроект одобрят, новосозданные органы будут принимать "все предусмотренные законодательством Украины меры" для защиты прав и свобод граждан. По задумке авторов, для этого будет вестись постоянный мониторинг соблюдения прав и свобод человека на неподконтрольных Украине территориях. На основании наблюдений будут составлять отчеты, а всю информацию о нарушениях передадут международным организациям в сфере защиты прав и свобод человека.

Еще одной задачей таких органов будет освобождение всех незаконно удерживаемых РФ жителей оккупированных территорий и предоставление гуманитарной помощи, включая международную.

В документа установлены даты начала оккупации временных территорий:

20 февраля 2014 года для Автономной республики Крым;

7 апреля 2014 года для части территорий Донецкой области;

27 апреля 2014 года для части территорий Луганской области.

Законопроект предусматривает, что после возобновления украинской юрисдикции на оккупированных территориях начнется переходный период длительностью в 25 лет, во время которого Украина будет проводить государственную политику, направленную на их реинтеграцию и преодоление последствий оккупации.

Россия при этом определяется как государство-агрессор и государство-оккупант.

"Российская Федерация — государство, осуществившее и осуществляющее гибридную войну против Украины, оккупировавшее часть территории Украины путем военной и управленческой оккупации, и является государством-агрессором и государством-оккупантом", — сказано в документе.

Согласно депутатской инициативе, именно Москва должна нести ответственность за ущерб, причиненный агрессией, и за нарушения прав и свобод на оккупированных территориях. При этом Россия несет также ответственность за сохранность культурного наследия оккупированных регионов.

Все акты, изданные оккупационной властью на соответствующих территориях, Украина не признает. То же самое касается любых территориальных прав России на них.

Выдача российских паспортов признается лишь в том случае, если их владельцы смогут предоставить документы, подтверждающие факт рождения/смерти и заключение брака.

Деятельность партий, действовавших на оккупированных территориях, также запрещается: "На территории Украины не допускается деятельность политических партий и общественных объединений в деятельности которых есть признаки гибридной войны, направленной на поддержку страны агрессора и/или оккупационных сил и оккупационных служб Российской Федерации, их должностных лиц".

Авторами законопроекта, который появился на сайте парламента 18 марта, являются представители фракции "Слуга народа", в частности – Галина Третьякова, Юрий Камельчук, Марьяна Безуглая, Татьяна Цыба и другие. Представитель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко также входит в число инициаторов законопроекта.

Как сообщалось ранее, оккупированный Россией Крым посетила официальная делегация китайских чиновников и бизнесменов.

В ходе визита оккупанты вместе с представителями КНР посещали регионы с туристическим, сельскохозяйственным и винодельческим потенциалом. Их цель — сотрудничество и инвестиции в оккупированный Крым. В состав делегации входил заместитель руководителя Ассоциации российско-китайской дружбы Чэнь Шаньвэнь, генеральный директор пекинской экспортно-импортной торговой компании "Кай Шэн" Чжао Кай и председатель совета директоров ОАО "ХаоЛан" Чэнь Юн.

Напомним, на заседании СНБО была принята стратегия по деоккупации Крыма и Севастополя. Позднее появились первые детали документа, описывающие пути, которыми украинское государство будет возвращать полуостров в Украину.