В Україні можуть з'явитися органи влади у вигнанні

Нардепи пропонують заснувати органи виконавчої влади АР Крим та органи місцевого самоврядування тимчасово окупованих територій Донбасу.

Депутати зареєстрували у Верховній Раді проект закону №5271 "Про державну політику в сфері подолання наслідків збройної агресії Росії проти Державного суверенітету України". Документ, який 22 березня надіслали на розгляд профільним комітетом, визначає засади діяльності органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування тимчасово окупованої території України в екзилі.

Мета ініціативи — подолання наслідків агресії РФ проти України та тимчасової окупації Росією окремих районів Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Якщо законопроект схвалять, новостворені органи ухвалюватимуть "усі передбачені законодавством України заходи" для захисту прав і свобод громадян. За задумом авторів, для цього вестиметься постійний моніторинг дотримання прав і свобод людини на непідконтрольних Україні територіях. На підставі спостережень складатимуть звіти, а всю інформацію про порушення передадуть міжнародним організаціям у сфері захисту прав і свобод людини.

Ще одним завданням таких органів буде звільнення всіх незаконно утримуваних РФ жителів окупованих територій і надання гуманітарної допомоги, враховуючи міжнародну.

У документі встановлені дати початку окупації тимчасових територій:

20 лютого 2014 року для Автономної республіки Крим;

7 квітня 2014 року для частини територій Донецької області;

27 квітня 2014 року для частини територій Луганської області.

Законопроект передбачає, що після відновлення української юрисдикції на окупованих територіях почнеться перехідний період тривалістю 25 років, під час якого Україна проводитиме державну політику, спрямовану на їх реінтеграцію і подолання наслідків окупації.

Росія при цьому визначається як держава-агресор і держава-окупант.

"Російська Федерація — держава, яка здійснила та здійснює гібридну війну проти України, окупованої частини території України шляхом військової та управлінської окупації, і є державою-агресором і державою-окупантом", — сказано в документі.

Згідно з депутатською ініціативою, власне Москва повинна нести відповідальність за шкоду, заподіяну агресією, і за порушення прав і свобод на окупованих територіях. При цьому Росія несе також відповідальність за збереження культурної спадщини окупованих регіонів.

Всі акти, видані окупаційною владою на відповідних територіях, Україна не визнає. Те ж саме стосується будь-яких територіальних прав Росії на них.

Видача російських паспортів визнається лише в тому випадку, якщо їхні власники зможуть надати документи, які підтверджують факт народження/смерті й укладення шлюбу.

Діяльність партій, що діяли на окупованих територіях, також забороняється: "На території України не допускається діяльність політичних партій і громадських об'єднань у діяльності яких є ознаки гібридної війни, спрямованої на підтримку країни агресора і/або окупаційних сил та окупаційних служб Російської Федерації, їх посадових осіб".

Авторами законопроекту, який з'явився на сайті парламенту 18 березня, є представники фракції "Слуга народу", зокрема — Галина Третьякова, Юрій Камельчук, Мар'яна Безугла, Тетяна Циба та інші. Представниця "Європейської солідарності" Ірина Геращенко також є однією з ініціаторів законопроекту.

Як повідомлялося раніше, окупований Росією Крим відвідала офіційна делегація китайських чиновників і бізнесменів.

Під час візиту окупанти разом із представниками КНР відвідували регіони з туристичним, сільськогосподарським і виноробним потенціалом. Їхня мета — співпраця та інвестиції в окупований Крим. До складу делегації входив заступник керівника Асоціації російсько-китайської дружби Чень Шаньвень, генеральний директор пекінської експортно-імпортної торгової компанії "Кай Шен" Чжао Кай і голова ради директорів ВАТ "ХаоЛан" Чень Юн.

Нагадаємо, на засіданні РНБО була ухвалена стратегія з деокупації Криму та Севастополя. Пізніше з'явилися перші деталі документа, що описують шляхи, якими українська держава повертатиме півострів в Україні.