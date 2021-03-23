Ницой пришла отмывать стены ОП от надписей сторонников Стерненко, но ее к ним не подпустили

Мыть стены писательница пришла, по ее же словам, в обмен на более мягкую меру пресечения Владу Сорду, задержанному после митинга на Банковой 20 марта.

Украинская писательница Лариса Ницой вечером во вторник, 23 марта, пришла к зданию Офиса президента Украины, чтобы принять участие в мойке стен его фасада, которые были испачканы и разрисованы во время акции сторонников экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко 20 марта. Уже находясь на улице Банковой, Ницой оказалась во внимании журналистов.

В частности, о ее присутствии под офисом главы государства сообщил "5 канал".

"Мои друзья – многие из них здесь были – писали эти надписи. Мне нетрудно после своих друзей прийти и их повытирать и из бюджета не выделять на это 2 миллиона гривен", – отметила она.

Примечательно, что к работе над устранением надписей женщину не допустили, поскольку сейчас подступы к зданию считаются местом преступления – правоохранители расследуют возможные противоправные действия участников акции в день рождения Стерненко. Работы по промывке фасада проводит специальная клининговая компания.

По состоянию на вечер вторника уже удалось отмыть титульную табличку при входе в здание. Перед удалением надписей их обрабатывают специальным химическим веществом, а затем на какое-то время заклеивают, чтобы реактивы подействовали. Далее работники компании используют струю горячего пара под высоким давлением для удаления записей.

Что касается тротуара, то помочь в его промывке посторонним все же разрешили.

О своем намерении принять участие в мытье здания ОП Ницой заявляла у себя на странице в Facebook. "Анонс" она сопроводила обращением к Печерскому суду столицы с просьбой выпустить на поруки писателя Влада Сорда, которого задержали после субботней акции (сейчас ему уже избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста). Мужчине уже сообщили о подозрении в хулиганстве – по версии правоохранителей, Сорд разбивал стекла в окнах здания.

"Сорд не обрисовывал стены. Не жег герб, как многие говорят. Герб вообще никто не жег и не трогал, он целый. Сорд разбил стекло входных дверей. Сорвало крышу ветерану от несправедливой жизни. Но он порядочный человек. Есть же такое понятие "смягчающие обстоятельства". Вот это про Сорда", – написала Ницой.

Писательница пообещала мыть стены вместо ремонта окна и выразила надежду, что в обмен на это суд пойдет на встречу в вопросе избрания Сорду меры пресечения.

"Пусть отвечает за разбитое стекло, а не за всех. Прояви справедливость, суд", – написала она.

Ницой также отметила, что поддерживает недовольство некоторых украинцев из-за задержания "ветеранов" и "художников".

"Мне не нравится, что власть, в частности президент, не реагирует на справедливые требования своего народа; мне не нравятся исписанные стены, но, если власть не будет реагировать и дальше, боюсь, что будет продолжение; мне не нравятся игры полицейских с митингующими в кошки-мышки; мне не нравятся неадресные акции, однако, я понимаю людей … Но речь сейчас не об этом. Сейчас со всей кучи я отделяю суд и мера пресечения писателю Владу Сорду.

Избранную Сорду меру пресечения Ницой считает "чересчур суровой".

В день рождения Сергея Стерненко его сторонники провели митинг возле ОП и нанесли значительный ущерб зданию. Демонстранты облили краской и обрисовали стены надписями, выбили стекла на двери, пытались сжечь табличку "Президент Украины". Они требовали освободить Сергея Стерненко, Андрея Антоненко "и других политзаключенных", а также отправить в отставку Ирину Венедиктову и Арсена Авакова.

Сотрудники полиции пытались оттеснить митингующих, но отступили, когда в них полетели файеры. Заместитель главы МВД Антон Геращенко назвал происходящее "хулиганством" и заявил, что некоторые активисты пытались спровоцировать правоохранителей на столкновение. Он добавил, что всех нарушителей закона привлекут к ответственности.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что сторонники Сергея Стерненко перешли грань между протестом и вандализмом.

23 февраля на Банковой в Киеве прошла первая акция в поддержку Стерненко, которого осудили за похищение одесского депутата. Тогда правоохранителли перекрыли дорогу и не пустили протестующих к Офису президента.