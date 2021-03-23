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Ніцой прийшла відмивати стіни ОП від написів прихильників Стерненка, але її до них не підпустили

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Лариса Ніцой, оп, стерненко, стіни, офіс президента, графіті, мітинг, влад Сорд
Фото: 5 канал | Лариса Ніцой

Мити стіни письменниця прийшла, за її ж словами, в обмін на м'якший запобіжний захід Владу Сорду, затриманому після мітингу на Банковій 20 березня.

Українська письменниця Лариса Ніцой ввечері у вівторок, 23 березня, прийшла до будівлі Офісу президента України, щоб взяти участь у мийці стін його фасаду, які були забруднені і розмальовані під час акції прихильників екс-лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка 20 березня. Уже перебуваючи на вулиці Банковій, Ніцой опинилася в увазі журналістів.

Зокрема, про її присутність під офісом голови держави повідомив "5 канал".

"Мої друзі — багато хто з них тут були — писали ці написи. Мені неважко після своїх друзів прийти і їх повитирати і з бюджету не виділяти на це 2 мільйони гривень", — зазначила вона.

Примітно, що до роботи над усуненням написів жінку не допустили, оскільки зараз підступи до будівлі вважаються місцем злочину — правоохоронці розслідують можливі протиправні дії учасників акції в день народження Стерненка. Роботи з промивки фасаду проводить спеціальна клінінгова компанія.

Станом на вечір вівторка вже вдалося відмити титульну табличку при вході в будівлю. Перед видаленням написів їх обробляють спеціальною хімічною речовиною, а потім на якийсь час заклеюють, щоб реактиви подіяли. Далі працівники компанії використовують струмінь гарячої пари під високим тиском для видалення записів.

Що стосується тротуару, то допомогти в його промиванні стороннім все ж дозволили.

Про свій намір взяти участь у митті будівлі ОП Ніцой заявляла у себе на сторінці у Facebook. "Анонс" вона супроводила зверненням до Печерського суду столиці з проханням випустити на поруки письменника Влада Сорда, якого затримали після суботньої акції (зараз йому вже обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту). Чоловікові вже повідомили про підозру в хуліганстві — за версією правоохоронців, Сорд розбивав скло у вікнах будівлі.

"Сорд не описував стіни. Не палив герб, як багато хто говорить. Герб взагалі ніхто не палив і не чіпав, він цілий. Сорд розбив скло вхідних дверей. Зірвало дах ветерану від несправедливого життя. Але він порядна людина. Є ж таке поняття "пом'якшувальні обставини". Ось це про Сорда", — написала Ніцой.

Письменниця пообіцяла мити стіни замість ремонту вікна і висловила надію, що в обмін на це суд піде на зустріч в питанні обрання Сорду запобіжного заходу.

"Нехай відповідає за розбите скло, а не за всіх. Прояви справедливість, суд", — написала вона.

Ніцой також зазначила, що підтримує невдоволення деяких українців через затримання "ветеранів" і "художників".

"Мені не подобається, що влада, зокрема президент, не реагує на справедливі вимоги свого народу; мені не подобаються списані стіни, але, якщо влада не реагуватиме і далі, боюся, що буде продовження; мені не подобаються ігри поліцейських з мітингувальниками в кішки-мишки; мені не подобаються неадресні акції, проте, я розумію людей... Але мова зараз не про це. Зараз зі всієї купи я відділяю суд і запобіжний захід письменнику Владу Сорду.

Обраний Сорду запобіжний захід Ніцой вважає "надто суворим".

У день народження Сергія Стерненка його прихильники провели мітинг біля ОП і завдали значного збитку будівлі. Демонстранти облили фарбою та обмалювали стіни написами, вибили скло на дверях, намагалися спалити табличку "Президент України". Вони вимагали звільнити Сергія Стерненка, Андрія Антоненко "та інших політв'язнів", а також відправити у відставку Ірину Венедіктову і Арсена Авакова.

Співробітники поліції намагалися відтіснити мітингувальників, але відступили, коли в них полетіли фаєри. Заступник голови МВС Антон Геращенко назвав те, що відбувається "хуліганством" і заявив, що деякі активісти намагалися спровокувати правоохоронців на зіткнення. Він додав, що всіх порушників закону притягнуть до відповідальності.

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що прихильники Сергія Стерненка перейшли межу між протестом і вандалізмом.

23 лютого на Банковій в Києві відбулася перша акція на підтримку Стерненка, якого засудили за викрадення одеського депутата. Тоді правоохоронці перекрили дорогу і не пустили протестувальників до Офісу президента.