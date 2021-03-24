Шарий заявил, что переосмыслил отношение к геям и изменился сам

До переезда в ЕС политик и блогер опасался, что геи "могут напасть с непристойными предложениями", но проблем они ему в итоге не создали.

Украинский политик и блогер Анатолий Шарий заявил у себя в Telegram, что за время жизни на территории Европейского союза "изменил себя, свои цели и отношение к различным явлениям". Его публикация датирована 24 марта 2021 года.

По словам блогера, он является "простым парнем с Караваевки", а его детство прошло в Советском Союзе.

"Я в жизни своей этих геев не видел, я никогда не был в Европе, я был уверен, что они нападут на меня с непристойными предложениями, стоит мне сойти с трапа", – написал Шарий.

Политик отметил, что "всегда остается при своем мнении как христианин", добавив при этом, что "ни один гей никогда не создал ему в жизни проблем".

"А может и создал, да я не знаю — гей он или нет", – написал он.

Говоря, вероятно, о своей жизни в странах Европейского Союза, Шарий заявил, что "10 лет живет в другом мире".

"И давно не болтовней, а делами продемонстрировал, как можно изменить себя и в голове, и в приоритетах, и в целях, и внешне даже, и, конечно, в отношении к тем или иным явлениям", – говорится в публикации.

Ранее Шарий критически высказывался в отношении ЛГБТ-движения. В частности, в эфире одного из ток-шоу на телеканале "Интер" блогер заявил, что представителей движения следует "лечить". При этом он не позиционировал себя сторонником принудительного лечения: тогда он считал, что людям следует дать возможность обращаться за такой "помощью" на добровольной основе.

Шарий покинул Украину в 2012 году из-за открытых в отношении него уголовных дел, спустя некоторое время Литва предоставила ему политическое убежище. С тех пор он проживает в странах Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что блогер Анатолий Шарий был объявлен в розыск из-за того, что не явился на допрос в СБУ.

Интересы Шария в СБУ представил адвокат Валентин Рыбин. По словам юриста, блогер не прибыл на допрос, так как не находится в Украине из-за соображений безопасности, экстрадиция невозможна, так как подозреваемый имеет статус беженца в странах Евросоюза, а статьи, которые ему вменяют — политические.

Следователи ознакомили его адвоката Валентина Рыбина с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному. Также ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины — "госизмена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

По версии представителей ведомства, с 2012 года через соцсети, онлайн-СМИ и российские телеканалы Шарий якобы "способствовал РФ в проведении пропагандистских кампаний".

Также Фокус сообщал о том, что однофамилец Шария Виктор Шарий якобы получил 500 долларов за свою фамилию в названии партии.