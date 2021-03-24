Шарій заявив, що переосмислив ставлення до геїв і змінився сам

До переїзду в ЄС політик і блогер побоювався, що геї "можуть напасти з непристойними пропозиціями", але проблем вони йому зрештою не створили.

Український політик і блогер Анатолій Шарій заявив у себе в Telegram, що за час життя на території Європейського союзу "змінив себе, свої цілі та ставлення до різних явищ". Його публікація датована 24 березня 2021 року.

За словами блогера, він є "простим хлопцем із Караваївки", а його дитинство пройшло в Радянському Союзі.

"Я в своєму житті цих геїв не бачив, я ніколи не був у Європі, я був впевнений, що вони нападуть на мене з непристойними пропозиціями, варто мені зійти з трапа", — написав Шарій.

Політик зазначив, що "завжди залишається при своїй думці як християнин", додавши при цьому, що "жоден гей ніколи не створив йому в житті проблем".

"А може і створив, так я не знаю — гей він чи ні", — написав він.

Говорячи, ймовірно, про своє життя в країнах Європейського Союзу, Шарій заявив, що "10 років живе в іншому світі".

"І давно не балачками, а справами продемонстрував, як можна змінити себе і в голові, і в пріоритетах, і в цілях, і зовні навіть, і, звичайно, у ставленні до тих чи інших явищ", — йдеться в публікації.

Раніше Шарій критично висловлювався щодо ЛГБТ-руху. Зокрема, в ефірі одного з ток-шоу на телеканалі "Інтер" блогер заявив, що представників руху слід "лікувати". При цьому він не позиціонував себе прихильником примусових заходів медичного характеру: тоді він вважав, що людям слід дати можливість звертатися за такою "допомогою" на добровільній основі.

Шарій покинув Україну в 2012 році через відкриті щодо нього кримінальні справи, через деякий час Литва надала йому політичний притулок. З тих пір він проживає в країнах Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що блогер Анатолій Шарій був оголошений в розшук через те, що не з'явився на допит в СБУ.

Інтереси Шарія в СБУ представив адвокат Валентин Рибін. За словами юриста, блогер не прибув на допит, оскільки не знаходиться в Україні через міркування безпеки, екстрадиція неможлива, оскільки підозрюваний має статус біженця в країнах Євросоюзу, а статті, які йому закидають, — політичні.

Слідчі ознайомили його адвоката Валентина Рибіна з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення про підозру його підзахисному. Також йому вручене клопотання про обрання запобіжного заходу Шарію, яке далі буде направлене до суду.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила про підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу України — "держзрада" та "порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

За версією представників відомства, із 2012 року через соцмережі, онлайн-ЗМІ та російські телеканали Шарій нібито "сприяв РФ у проведенні пропагандистських кампаній".

Також Фокус повідомляв про те, що однофамілець Шарія Віктор Шарій нібито отримав 500 доларів за своє прізвище в назві партії.