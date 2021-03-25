Зеленский поздравил СБУ с 29-летием (видео)

В своем поздравлении президент выразил надежду, что спецслужба выполнит все поставленные перед ней задачи

Президент Владимир Зеленский поздравил сотрудников Службы безопасности Украины с 29-й годовщиной создания ведомства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский поблагодарил работников СБУ за ежедневную тяжелую и масштабную работу.

"Именно ваша спецслужба закрывает широчайшее поле действий, реагируя на угрозы по всей Украине: и в мирных городах, и на передовой, и на оккупированных территориях", – заявил президент.

Перечисляя достижения ведомства, Зеленский напомнил о задержании террористов, предотвращении терактов, противодействии иностранным агентам и информационным угрозам, ликвидации преступных группировок.

"Уверен, что благодаря вашим принципам вы работаете не для красивой статистики и не для собственной славы, а ради славы Украины", – отметил президент.

По словам Владимира Зеленского, среди стратегических задач Службы безопасности Украины – реформа и преобразование ведомства в соответствии с моделью лучших мировых спецслужб, а также подготовка к деоккупации Донбасса.

"Уверен, что благодаря вашим знаниям, опыту и мужеству все эти задачи обязательно будут выполнены", – подытожил президент.

[ + – ] Поздравление Владимира Зеленского

Ранее сообщалось, что 24 марта контрразведка Службы безопасности Украины задержала разведчика белорусских спецслужб в Волынской области. По данным спецслужб, подозреваемый изучал надежность границы Украины, а также пытался привлечь военнослужащих к сотрудничеству.

23 марта оперативники контрразведки СБУ задержали гражданина Украины, который добровольно состоял в рядах "ЛНР".

19 марта Служба безопасности Украины сообщила о подозрении политическому эксперту Михаилу Шпиру, который выступал на закрытых телеканалах из орбиты Виктора Медведчука "112 Украина" и NewsOne и в эфире российских YouTube-каналов "Украина.ру", "Россия 24" и News Front. Подозреваемый, заявили в ведомстве, призывал к официальному прекращению существования Украины как государства и симпатизировал Гитлеру с Путиным.

А 17 марта СБУ перекрыла два канала нелегальной миграции в Луганской и Закарпатской областях. Выходцы из Ближнего Востока якобы получали фальшивые документы для поступления в украинские вузы.