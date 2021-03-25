Зеленський привітав СБУ з 29-річчям (відео)

У своєму привітанні президент висловив надію, що спецслужба виконає всі поставлені перед нею завдання.

Президент Володимир Зеленський привітав співробітників Служби безпеки України з 29-ю річницею створення відомства.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Зеленський подякував працівникам СБУ за щоденну важку та масштабну роботу.

"Саме ваша спецслужба закриває найширше поле дій, реагуючи на загрози по всій Україні: і в мирних містах, і на передовій, і на окупованих територіях", — заявив президент.

Перераховуючи досягнення відомства, Зеленський нагадав про затримання терористів, запобігання терактам, протидії іноземним агентам та інформаційним загрозам, ліквідації злочинних угруповань.

"Упевнений, що завдяки вашим принципам ви працюєте не для красивої статистики і не для власної слави, а заради слави України", — зазначив президент.

За словами Володимира Зеленського, серед стратегічних завдань Служби безпеки України — реформа та перетворення відомства відповідно до моделі кращих світових спецслужб, а також підготовка до деокупації Донбасу.

"Упевнений, що завдяки вашим знанням, досвіду та мужності всі ці завдання обов'язково будуть виконані", — підсумував президент.

[ + – ] Вітання Володимира Зеленського

Раніше повідомлялося, що 24 березня контррозвідка Служби безпеки України затримала розвідника білоруських спецслужб у Волинській області. За даними спецслужб, підозрюваний вивчав надійність кордону України, а також намагався залучити військовослужбовців до співпраці.

23 березня оперативники контррозвідки СБУ затримали громадянина України, який добровільно перебував у лавах "ЛНР".

19 березня Служба безпеки України повідомила про підозру політичному експерту Михайлу Шпірі, який виступав на закритих телеканалах з орбіти Віктора Медведчука "112 Україна" та NewsOne і в ефірі російських YouTube-каналів "Україна.ру", "Росія 24" і News Front. Підозрюваний, заявили у відомстві, закликав до офіційного припинення існування України як держави і симпатизував Гітлерові з Путіним.

А 17 березня СБУ перекрила два канали нелегальної міграції в Луганській та Закарпатській областях. Вихідці з Близького Сходу нібито отримували фальшиві документи для вступу до українських ЗВО.