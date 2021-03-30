Законопроект принят: пострадавшие от локдауна ФОПы снова получат по 8 тыс. грн компенсации

Деньги будут выплачивать тем, кто оказался в "красной" карантинной зоне.

Во время внеочередного пленарного заседания, которое состоялось 30 марта, ВРУ поддержала законопроект №5300 президента Украины Владимира Зеленского, который предусматривает выплату материальной компенсации в размере 8 000 грн предпринимателям (ФЛП, ФОПам) и их наемным работникам во время жестких карантинных ограничений.

Законопроект поддержали 312 парламентариев, не голосовали 18.

Финансовую помощь получат те, кто пострадал от локдауна в "красной" карантинной зоне.

"Законопроект предусматривает оказание единоразовой материальной помощи (8 000 грн) за счет средств госбюджета застрахованным (по которым уплачен ЕСВ за полный квартал) наемным работникам субъектов хозяйствования и ФОПам, которые в результате дополнительных противоэпидемических мероприятий вынуждены были временно остановить работу", — описывается законопроект на официальном канале ВРУ в Telegram.

Также этот документ дает возможность органам местного самоуправления делать дополнительные компенсационные выплаты из местных бюджетов пострадавшим от карантинных ограничений лицам.

Отметим, о намерении вернуть карантинные выплаты ФОПам заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 марта.

Напомним, в конце ноября президент Владимир Зеленский предложил предоставить 8 тысяч гривен помощи ФОПам и наемным работникам, которые не могут работать из-за карантина. Законопроект был принял и в конце декабря Фокус рассказывал, как ФЛП оформляют помощь от государства на реальных примерах и где система может дать сбой.