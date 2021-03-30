Законопроект прийнятий: постраждалі від локдауну ФОПи знову отримають по 8 тис грн компенсації

Гроші виплачуватимуть тим, хто опинився у "червоній" карантинній зоні.

Під час позачергового пленарного засідання, яке відбулося 30 березня, ВРУ підтримала законопроект №5300 президента України Володимира Зеленського, який передбачає виплату матеріальної компенсації розміром 8 000 грн підприємцям (ФОП, ФОПам) і їх найманим працівникам під час жорстких карантинних обмежень.

Законопроект підтримали 312 парламентаріїв, не голосували 18.

Фінансову допомогу отримають ті, хто постраждав від локдауну в "червоній" карантинній зоні.

"Законопроект передбачає надання одноразової матеріальної допомоги (8 000 грн) за рахунок коштів держбюджету застрахованим (за якими сплачено ЄСВ за повний квартал) найманим працівникам суб'єктів господарювання та ФОПам, які у результаті додаткових протиепідемічних заходів змушені були тимчасово зупинити роботу", — описується законопроект на офіційному каналі ВРУ в Telegram.

Також цей документ дає можливість органам місцевого самоврядування робити додаткові компенсаційні виплати з місцевих бюджетів постраждалим від карантинних обмежень особам.

Зазначимо, про намір повернути карантинні виплати ФОПам заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 24 березня.

Нагадаємо, в кінці листопада президент Володимир Зеленський запропонував надати 8 тисяч гривень допомоги ФОПам і найманим працівникам, які не можуть працювати через карантин. Законопроект був прийнятий і в кінці грудня Фокус розповідав, як ФОП оформляють допомогу від держави на реальних прикладах і де система може дати збій.