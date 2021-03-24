Государство готово выплатить ФОПам по 8 тыс гривен, – Шмыгаль

А местные власти, по мнению премьера, должны ввести дополнительные выплаты.

Украинское государство готово выплатить ФОПам и сотрудникам, которые пострадают из-за введенног карантина в "красных зонах", по 8 тысяч гривен.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что все больше регионов попадают в "красный уровень" эпидопасности, поэтому, по его словам, будут введены финансовые выплаты.

"Усиленные карантинные ограничения ограничивают деятельность некоторых сфер и предприятий. Поэтому будут введены денежные выплаты и поддержка – по аналогии с той, которую люди получали зимой", – заявил Шмыгаль.

В частности, разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса, которые будут реализованы в сотрудничестве с органами местного самоуправления.

"Государство готово выплатить соответствующим ФОПам и работникам, которые пострадают вследствие карантина в "красных зонах", по 8 тыс грн", – добавил Шмыгаль.

Он также добавил, что местные власти должны ввести дополнительные выплаты.

"Это покажет ответственность и центральной, и местной власти за поддержку людей", – уточнил он.

Напомним, в конце ноября президент Владимир Зеленский предложил предоставить 8 тысяч гривен помощи ФЛП (ФОПам) и наемным работникам, которые не могут работать из-за карантина.

В конце декабря Фокус рассказывал, как ФЛП оформляют помощь от государства на реальных примерах и где система может дать сбой.

19 марта украинские предприниматели устроили в центре столицы протест против введения локдауна в Киеве.

Недавно советник главы Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов заявил, что в Кабинете министров готовят возобновление программы помощи предпринимателям, в том числе и компенсационные карантинные выплаты.