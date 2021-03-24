Держава готова виплатити ФОПам по 8 тис гривень, — Шмигаль

А місцева влада, на думку прем'єра, повинна ввести додаткові виплати.

Українська держава готова виплатити ФОПам і співробітникам, які постраждають через введений карантин у "червоних зонах", по 8 тисяч гривень.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що все більше регіонів потрапляють у "червоний рівень" епіднебезпеки, тому, за його словами, будуть введені фінансові виплати.

"Посилені карантинні заходи обмежують діяльність деяких сфер і підприємств. Тому будуть введені грошові виплати і підтримка — за аналогією з тією, яку люди отримували взимку", — заявив Шмигаль.

Зокрема, розроблений комплекс заходів з підтримки людей і бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування.

"Держава готова виплатити відповідним ФОПам і працівникам, які постраждають внаслідок карантину в "червоних зонах", по 8 тис грн", — додав Шмигаль.

Він також додав, що місцева влада повинна ввести додаткові виплати.

"Це покаже відповідальність і центральної, і місцевої влади за підтримку людей", — уточнив він.

Нагадаємо, що в кінці листопада президент Володимир Зеленський запропонував надати 8 тисяч гривень допомоги ФОП (ФОПам) і найманим працівникам, які не можуть працювати через карантин.

У кінці грудня Фокус розповідав, як ФОП оформляють допомогу від держави на реальних прикладах і де система може дати збій.

19 березня українські підприємці влаштували в центрі столиці протест проти введення локдауну в Києві.

Нещодавно радник голови Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов заявив, що в Кабінеті Міністрів готують відновлення програми допомоги підприємцям, у тому числі і компенсаційні карантинні виплати.