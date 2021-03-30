"Преемник" Кернеса отчитал подчиненных за грязные троллейбусы в стиле покойного экс-мэра (видео)

Терехов заявил, что за поручни в троллейбусе невозможно взяться из-за грязи, а выходить из транспорта пассажиры вынуждены "в болото".

Секретарь харьковского городского совета Игорь Терехов, который ныне исполняет обязанности мэра города, поручил своим подчиненным качественнее убирать в троллейбусах перед их выходом на маршруты. Как сообщает сайт мэрии, поручение он дал во вторник, 30 марта, – на следующий день после того, как якобы лично проехался в городском электротранспорте.

По словам Терехова, в понедельник он прокатился по троллейбусному маршруту №46. Во время совещания он резко критиковал своих подчиненных за ненадлежащее состояние транспорта.

"За поручни невозможно взяться, все грязное. Кто должен это убирать? Посмотрите, в каком состоянии выход. Как такое можно допускать? Закрепите людей по каждому депо и наведите порядок», — обратился к подчиненным Игорь Терехов.

Недоволен Терехов был и остановками общественного транспорта, поскольку на них, по его словам, отсутствует нормальное покрытие для перемещения пешеходов.

"Как человек может выйти? Он куда должен выйти, скажите мне? В болото, которое вы развели? Неделя на устранение!", – заявил и. о. градоначальника.

Он дал задание заасфальтировать одну из остановок по маршруту №46 и выпускать больше единиц подвижного состава в часы пик.

Пользователи социальных сетей в целом согласились с наличием проблемы, о которой говорит Терехов, но к манере его выступления отнеслись с юмором. Многие отметили схожесть поведения секретаря горсовета с тем, как вел совещания покойный мэр Харькова Геннадий Кернес. Такие выступления были "фишкой" последнего.

Фото: Скриншот

Некоторые пользователи уверены, что такой стиль поведения Терехов выбрал неслучайно. Его целью, по их мнению, является завоевать поддержку симпатиков умершего Кернеса.

Фото: Скриншот

При этом они отмечают, что выглядит такое поведение несколько наиграно.

Фото: Скриншот

Впрочем, нашлись и те, выразил надежду на то, что Терехов, используя свои полномочия, сумеет справиться с имеющимися проблемами в сфере городского электротранспорта.

Напомним, ранее в горсовете Харькова повесили портрет Кернеса. Новый портрет повесили возле кабинета заместителя мэра Евгения Водовозова и напротив приемной секретаря горсовета Игоря Терехова, который после смерти Кернеса исполняет обязанности мэра.

Как известно, Геннадий Кернес скончался 16 декабря 2020 года в берлинской клинике «Шарите», где лечился от коронавируса. 23 декабря он был похоронен на Аллее почетных харьковчан городского кладбища №2. Сейчас обязанности городского головы исполняет секретарь мэрии Игорь Терехов.