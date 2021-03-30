"Преемник" Кернеса отчитал подчиненных за грязные троллейбусы в стиле покойного экс-мэра (видео)
Терехов заявил, что за поручни в троллейбусе невозможно взяться из-за грязи, а выходить из транспорта пассажиры вынуждены "в болото".
Секретарь харьковского городского совета Игорь Терехов, который ныне исполняет обязанности мэра города, поручил своим подчиненным качественнее убирать в троллейбусах перед их выходом на маршруты. Как сообщает сайт мэрии, поручение он дал во вторник, 30 марта, – на следующий день после того, как якобы лично проехался в городском электротранспорте.
По словам Терехова, в понедельник он прокатился по троллейбусному маршруту №46. Во время совещания он резко критиковал своих подчиненных за ненадлежащее состояние транспорта.
"За поручни невозможно взяться, все грязное. Кто должен это убирать? Посмотрите, в каком состоянии выход. Как такое можно допускать? Закрепите людей по каждому депо и наведите порядок», — обратился к подчиненным Игорь Терехов.
Недоволен Терехов был и остановками общественного транспорта, поскольку на них, по его словам, отсутствует нормальное покрытие для перемещения пешеходов.
"Как человек может выйти? Он куда должен выйти, скажите мне? В болото, которое вы развели? Неделя на устранение!", – заявил и. о. градоначальника.
Он дал задание заасфальтировать одну из остановок по маршруту №46 и выпускать больше единиц подвижного состава в часы пик.
Пользователи социальных сетей в целом согласились с наличием проблемы, о которой говорит Терехов, но к манере его выступления отнеслись с юмором. Многие отметили схожесть поведения секретаря горсовета с тем, как вел совещания покойный мэр Харькова Геннадий Кернес. Такие выступления были "фишкой" последнего.
Некоторые пользователи уверены, что такой стиль поведения Терехов выбрал неслучайно. Его целью, по их мнению, является завоевать поддержку симпатиков умершего Кернеса.
При этом они отмечают, что выглядит такое поведение несколько наиграно.
Впрочем, нашлись и те, выразил надежду на то, что Терехов, используя свои полномочия, сумеет справиться с имеющимися проблемами в сфере городского электротранспорта.
Напомним, ранее в горсовете Харькова повесили портрет Кернеса. Новый портрет повесили возле кабинета заместителя мэра Евгения Водовозова и напротив приемной секретаря горсовета Игоря Терехова, который после смерти Кернеса исполняет обязанности мэра.
Как известно, Геннадий Кернес скончался 16 декабря 2020 года в берлинской клинике «Шарите», где лечился от коронавируса. 23 декабря он был похоронен на Аллее почетных харьковчан городского кладбища №2. Сейчас обязанности городского головы исполняет секретарь мэрии Игорь Терехов.