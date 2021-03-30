"Наступник" Кернеса висварив підлеглих за брудні тролейбуси в стилі покійного екс-мера (відео)

Терехов заявив, що за поручні в тролейбусі неможливо взятися через бруд, а виходити з транспорту пасажири змушені "в болото".

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, який нині виконує обов'язки мера міста, доручив своїм підлеглим якісніше прибирати в тролейбусах перед їхнім виходом на маршрути. Як повідомляє сайт мерії, доручення він дав у вівторок, 30 березня, — наступного дня після того, як нібито особисто проїхався в міському електротранспорті.

За словами Терехова, у понеділок він проїхався по тролейбусному маршруту №46. Під час наради він різко критикував своїх підлеглих за неналежний стан транспорту.

«За поручні неможливо взятися, все брудне. Хто повинен це прибирати? Подивіться, в якому стані вихід. Як таке можна допускати? Закріпіть людей у кожному депо і наведіть порядок», — звернувся до підлеглих Ігор Терехов.

Незадоволений Терехов був і зупинками громадського транспорту, оскільки на них, за його словами, відсутнє нормальне покриття для переміщення пішоходів.

"Як людина може вийти? Вона куди повинна вийти, скажіть мені? У болото, яке ви розвели? Тиждень на усунення!", — заявив в. о. градоначальника.

Він дав завдання заасфальтувати одну із зупинок по маршруту №46 і випускати більше одиниць рухомого складу в години пік.

Користувачі соціальних мереж загалом погодилися з наявністю проблеми, про які говорить Терехов, але до манери його виступу поставилися з гумором. Багато помітили схожість поведінки секретаря міськради з тим, як вів наради покійний мер Харкова Геннадій Кернес. Такі виступи були "фішкою" останнього.

Фото: Скриншот

Деякі користувачі впевнені, що такий стиль поведінки Терехов обрав невипадково. Його метою, на їхню думку, є завоювати підтримку симпатиків померлого Кернеса.

Фото: Скриншот

При цьому вони зазначають, що виглядає така поведінка дещо награно.

Фото: Скриншот

Утім, знайшлися і ті, хто висловив надію на те, що Терехов, використовуючи свої повноваження, зуміє впоратися з наявними проблемами в сфері міського електротранспорту.

Нагадаємо, раніше в міськраді Харкова повісили портрет Кернеса. Новий портрет повісили біля кабінету заступника мера Євгена Водовозова і навпроти приймальні секретаря міськради Ігоря Терехова, який після смерті Кернеса виконує обов'язки мера.

Як відомо, Геннадій Кернес помер 16 грудня 2020 року в берлінській клініці «Шаріте», де лікувався від коронавірусу. 23 грудня він був похований на Алеї почесних харків'ян міського кладовища №2. Зараз обов'язки міського голови виконує секретар мерії Ігор Терехов.